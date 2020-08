Més espanyols anirien en un cotxe amb Fernando Simón que amb Rosalía si només quedés un seient

Els usuaris de Blablacar han assenyalat a el director del Centre d'Alertes i Emergències sanitàries, Fernando Simón, per davant de Rosalía com a acompanyant favorit en un viatge si tan sols quedés un seient per compartir.









Així, un 20% dels 3.600 usuaris que van participar en aquesta enquesta va assenyalar a Simó, cara visible de la gestió sanitària a la pandèmia de Covid-19 per davant de la cantant Rosalía (17%) i de Pablo Alborán (16%).





Com parelles favorites, el tàndem favorit és el conformat pel president de Govern, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, Pablo Casado, com a exemple número u dels que els usuaris desitjarien que compartissin un viatge per debatre opinions i arribar a acords.





DESTAQUEN ELS DUOS BOSÉ-BILL GATES I ZIDANE-BALE

Un 31% de les respostes s'inclina per Sánchez i Casado, seguits el duo format per Bill Gates i Miguel Bosé i de el joc que puguin donar el loquaç Gareth Bale i la seva fins ara entrenador al Reial Madrid, Zinedine Zidane.





Els enquestats han primat la rellevància política, ja que entre personalitats del panorama internacional per conèixer Espanya a través d'una ruta amb cotxe figuren la cancellera alemanya, Angela Merkel (45%), i el president francès, Emmanuel Macron (29%).





En un viatge amb polítics també tindria vela en aquesta trobada la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, elegida pel 28% dels usuaris. No així el primer ministre dels Països Baixos, Mark Rutte, a què li costaria trobar un forat en un trajecte Blablacar, ja que només el 9% voldria compartir viatge amb ell.





ROVIRA, PER DAVANT DE PADILLA I RIBAS

En el terreny de l'humor, Dani Rovira és el més sol·licitat per compartir viatge i fer turisme, amb gairebé la meitat dels vots en aquesta pregunta (47%), seguit per Paz Padilla (30%) i David Broncano. Entre els actors, Paco León (39%), Antonio Banderas (32%) i Mario Casas (26%) són els favorits.





I entre els esportistes, Rafa Nadal (41%), Iker Casillas (32%) i Marc Márquez (22%) són els esportistes preferits per compartir ruta, per davant de Fernando Alonso i Mireia Belmonte, a les portes d'aquest viatge, empatats amb un 21% dels vots.





A més, un percentatge dels usuaris enquestats compartiria viatge amb el president de la seva comunitat autònoma, sent el més destacat el de Cantàbria, Miguel Ángel Revilla, que rep un 21,7% dels vots dels seus paisans.