Els europeus són cada vegada més sedentaris. Entre 2002 i 2017, el nombre d'adults que passa més de quatre hores i mitja al dia asseguts va augmentar un 8%, segons una investigació publicada a la revista científica 'BMC Public Health' per un equip d'investigadors de la Universitat Rei Joan Carles.









Per fer l'estudi, els científics es van basar en les dades d'una enquesta que es va fer a 96.004 adults de tota la Unió Europea (UE) amb l'objectiu d'estudiar els canvis en els nivells de comportament sedentari. Dels resultats, els investigadors van concloure que el 2002 el percentatge d'adults que estaven asseguts durant més de quatre hores i mitja a el dia era del 49,3 per cent, mentre que el 2017 el percentatge va pujar al 54,3 per cent. A Espanya, el percentatge va augmentar entre 2002 i 2017 un 3,9 per cent, mentre que a Alemanya l'augment va ser del 7,4 per cent, a França, un 17,8 per cent i un 22,5 per cent al Regne Unit.





"Estar assegut més de quatre hores i mitja a el dia s'associa a un major risc de patir malalties com les del cor. La nostra investigació indica que la prevalença del comportament sedentari ha augmentat a tot Europa i això podria tenir implicacions significatives per a la salut de tots els estats europeus", explica un dels líders de la investigació, Xián Mayo Mauriz.





El grup d'edat que més va augmentar la seva inactivitat física el 2017 va ser el de persones entre 35 i 44 anys. En aquest segment poblacional, el nombre d'adults que passa més de quatre hores i mitja asseguts al dia va augmentar un 15,3 per cent.





Els homes són més sedentaris que les dones

De l'estudi es va concloure també que el sexe tenia nivells de comportament sedentari. I es que el 52,2 per cent dels homes de tot Europa estan asseguts més de quatre hores i mitja al dia, en comparació amb el 49,5 per cent de les dones. Entre 2002 i 2017, la prevalença del comportament sedentari al Regne Unit va augmentar en un 25,2 per cent en el cas dels homes i en un 16,5 per cent en el de les dones, mentre que a Alemanya la prevalença va augmentar en un 15,6 per cent en el cas dels homes però va disminuir en un 1,2 per cent en el de les dones.





"Proposem que l'augment observat en la prevalença de la inactivitat física podria atribuir-se al fet que les persones interactuen cada vegada més amb la tecnologia, com els telèfons intel·ligents i els serveis de streaming durant el treball i el temps d'oci. Els nostres resultats suggereixen que, a més de fomentar l'activitat física, els governs s'haurien de centrar en reduir la quantitat de temps que la gent passa asseguda al dia", conclou Xián maig Mauriz.





Espanya, en el 'top ten' de la llista

Segons les dades de l'European Heart Network, Espanya està entre els 10 països d'Europa en què els adults són més sedentaris, ja que el 42% dels majors d'edat no fa cap tipus d'activitat física. En altres països europeus com Suècia, només el 6% dels joves i adults diuen no fer exercici, i a Finlàndia, el 7%.









Si bé hi ha altres països amb percentatges més alts -Grècia, amb un 67% d'adults sedentaris, Bulgària, amb un 58% i Portugal, amb un 55% - els nombre espanyols són preocupants. A més, segons la Fundació Espanyola del Cor, el 24% dels nens de 5 i 6 anys pateix sobrepès, mentre que la mitjana europea és d'un 15%.