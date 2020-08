ERC denuncia que la gestió de l'Ingrés Mínim Vital és un "caos"

Esquerra Republicana (ERC) ha denunciat "caos" i "dilatació dels terminis" en la gestió de l'Ingrés Mínim Vital i ha exigit al Govern central que faci públiques les dades actualitzades sobre les sol·licituds registrades fins al moment per accedir a aquests ajuts.









En un text registrat al Congrés, els independentistes lamenten que "dos mesos" després de la posada en marxa d'aquesta iniciativa, no s'estiguin assolint "els objectius proposats" per l'Executiu i hagi "milers de llars que" segueixen sense tenir cap tipus d'ingrés cada mes ".





ERC es basa en les dades de la Seguretat Social facilitades per l'Associació de Víctimes de l'Atur, que mostren que, fins al 7 d'agost, del total de 510.000 sol·licituds presentades, només s'han aprovat 3.966, és a dir, el 0,57% del total.





UNA SITUACIÓ "INADMISSIBLE"





"En el moment de l'aprovació de l'Ingrés Mínim Vital ja es va alertar de la complexitat burocràtica que posava en dubte l'efectivitat de la prestació", apunta ERC al text, en què també assenyala que els sindicats van denunciar el problema afegit que provoca la manca de personal que pateix històricament l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).





Per a la formació independentista, "resulta inadmissible el caos i la dilatació de terminis en la gestió d'una prestació imprescindible per a milers de llars que no reben cap ingrés en l'actual context de crisi econòmica i social".





És per això que, entre altres qüestions, ERC reclama a Govern xifres actualitzades per conèixer la situació real de la gestió de l'Ingrés Mínim. En concret, exigeixen saber quantes sol·licituds s'estan tramitant, quantes han estat reconegudes, quines mesures pensa prendre per corregir aquestes deficiències i si pensa traspassar la gestió a les comunitats autònomes.