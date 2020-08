Les oficines per sol·licitar l'ingrés mínim vital estan col·lapsades en la meitat d'Espanya

Per poder sol·licitar l'ingrés mínim vital (IMV) cal demanar cita prèvia en una oficina de la Seguretat Social. Una cosa gairebé impossible en moltes províncies espanyoles, ja que més de la meitat no donen als ciutadans ni la possibilitat de demanar cita.









A Barcelona, Madrid, Màlaga, València, Navarra, Balears i 22 províncies més, a més de Ceuta i Melilla, no hi ha cita ni fins d'aquí a mesos. El missatge a internet diu: "Ho sentim, no hi ha disponibilitat en els pròxims dies per al servei sol·licitat. Si ho desitja, pot provar de nou la seva recerca tornant a la pantalla anterior i triant una altra ubicació".





Altres sí que permeten als ciutadans demanar cita prèvia per a aquesta setmana, i en alguns casos, per al proper mes. És el cas de La Corunya, Astúries, Cantàbria, Còrdova i Granada i 22 ciutats més.





El procés per tramitar l'ingrés mínim vital està sent extremadament lent i, fora dels beneficiaris de oficia -els que tenen fills, als que s'aprova directament-, només s'han aprovat unes 6.000 sol·licituds de les 750.000 que es van presentar, segons l'Independent .





Oficines desbordades

Les dades de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) asseguren que el volum de sol·licituds rebudes, 750.000 és el mateix que els expedients de pensions que tramiten a les oficines a tot un any. Pel que és obvi que les oficines i els empleats estan desbordats. Els sindicats van alertar del dèficit de personal quan es va aprovar la mesura, i tot i que ara el Govern ha contractat personal extern, segueixen creient que la gestió és "improvisada" i que les sol·licituds han "desbordat" als treballadors.





L'INSS està intentant agilitzar la tramitació mitjançant l'ús de robots que automatitzen alguns dels processos. D'altra banda, la Seguretat Social i l'Agència Tributària mantenen les dades creuats perquè s'actualitzi la informació sobre patrimoni als expedients de IMV.





Per sol·licitar el IMV els usuaris poden fer-ho de manera telemàtica a la pàgina web de la Seguretat Social, encara que no es disposi de certificat electrònic. També es poden enviar les sol·licituds per correu postal.