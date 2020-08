Descobreixen per què algunes persones amb VIH no necessiten medicació per controlar el virus

Una nova investigació, que ha seqüenciat milers de milions de cèl·lules de 64 controladors d'elit --persones que viuen amb el VIH que suprimeixen el virus de manera natural sense la necessitat de medicació-- i 41 persones en tractament amb medicaments antiretrovirals (TAR) , ha comprovat que en aquests controladors d'elit dels reservoris de virus que s'activen quan s'abandona a medicació estan continguts en parts del genoma que els científics anomenen 'deserts genètics', segons publiquen a la revista 'Nature'.









A diferència de les persones tractades amb ART, els reservoris virals dels controladors d'elit sembla que són incapaços de reactivar-se. Això probablement ajudi als controladors d'elit a mantenir un control de VIH espontani i lliure de drogues i pot representar una característica distintiva per una cura funcional de la infecció per VIH.





El VIH afecta més de 35 milions de persones a tot el món i pot controlar eficaçment, però no curar-se, amb medicació diària amb TAR. Després de la infecció, els retrovirus com el VIH col·loquen còpies del seu material genètic viral en els genomes de les cèl·lules, creant reservoris virals, santuaris on el VIH persisteix tot i el TAR, en tot el cos. Quan s'incorpora una còpia completa de virus, o el genoma viral intacte, a el genoma d'una cèl·lula, es pot utilitzar per crear noves còpies de VIH.





Per a les persones amb VIH això vol dir que si deixen de prendre el TAR, els genomes virals intactes prèviament integrats en els genomes de les cèl·lules comencen a fer noves còpies de virus, el que porta a un ràpid rebot viral i una progressió de la malaltia. El reservori viral de VIH segueix sent un gran obstacle per a la cura de VIH.





Els sistemes immunològics dels controladors d'elit utilitzen una resposta immunitària mediada per cèl·lules T per controlar el virus sense medicació, fins al punt que el virus és completament indetectable mitjançant assaigs estàndard.





Comprendre la interacció entre el seu sistema immunològic i el VIH pot ser la clau per ajudar a sistema immunològic de les persones que viuen amb el VIH a suprimir el virus sense un tractament diari, aconseguint el que es coneix com una cura funcional.





El laboratori de Xu Yu, líder de el grup Ragon, en col·laboració amb els líders de el grup Ragon Mathias Lichterfeld i Mary Carrington i el director de Ragon, Bruce Walker, va estudiar el reservori viral a controladors d'elit, utilitzant tècniques de seqüenciació de pròxima generació per mapejar amb precisió les ubicacions dels genomes intactes de VIH en el genoma humà. Van descobrir que en els controladors d'elit, el VIH sovint es trobava en llocs del genoma que els investigadors anomenen deserts genètics.





En aquestes parts inactives de el genoma humà, l'ADN humà mai s'activa i el VIH no pot expressar-se de manera eficaç, sinó que roman en un estat "bloquejat". Això significa que el VIH està bloquejat en el genoma de la cèl·lula i el genoma viral està bloquejat perquè no s'utilitzi per crear més virus i, per tant, és incapaç de causar malalties.





"Aquest posicionament dels genomes virals en controladors d'elit --explica Yu --és molt atípic, ja que en la gran majoria de les persones que viuen amb el VIH-1, el VIH es troba en els gens humans actius on els virus poden produir-se fàcilment ".





Quan els autors van recollir cèl·lules de controladors d'elit i les van infectar amb el VIH al laboratori, van trobar que el virus estava integrat en llocs actius en els genomes cel·lulars, no en els deserts de gens inactius. Això suggereix que els reservoris virals únics dels controladors d'elit poden ser el resultat de la seva resposta de cèl·lules T supressores de VIH que eliminen genomes virals intactes dels llocs actius.





Si els investigadors poden identificar quins reservoris virals poden fer noves còpies de virus després que s'atura el tractament, pot ajudar-los a dirigir un tractament contra els reservoris actius o amb capacitat de rebot.





Aquest estudi suggereix que si els investigadors poden activar el tipus d'immunitat de cèl·lules T que està present en els controladors d'elit, és possible que puguin eliminar els reservoris virals competents per al rebot en les persones que viuen amb el VIH, aconseguint una cura funcional . Es podria permetre que l'ADN viral restant, ubicat en parts no actives del genoma humà, existeixi sense causar malaltia.





El grup de Yu va tenir una troballa més: un dels seus participants controladors d'elit no tenia el VIH intacte en més de 1.500 milions de cèl·lules analitzades. Això planteja la possibilitat que una "cura esterilitzant" de VIH, en la qual el sistema immunològic del participant hagi eliminat tots els genomes de VIH intactes de el cos, es pugui aconseguir de forma natural en casos extremadament rars.