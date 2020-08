Jeff Bezos, fundador d'Amazon, primera persona que acumula una fortuna de més de 200.000 milions de dòlars

J eff Bezos, el fundador i conseller delegat d'Amazon, no només ha aconseguit mantenir-se a l'capdavant de la llista dels més rics del món durant la crisi del Covid-19, sinó que s'ha convertit en la primera persona el patrimoni estimat supera els 200.000 milions de dòlars (169.608.000 d'euros), segons els càlculs de la revista 'Forbes'.













L'augment de la fortuna personal atribuïda a Bezos, que se situava aquest dijous en uns 201.200 milions de dòlars (170.636.000 d'euros) reflecteix el canvi en els hàbits de consum com a conseqüència de la pandèmia de coronavirus, el que ha impulsat un 80% la cotització de les accions d'Amazon, companyia en la qual l'empresari conserva una participació d'al voltant de l'11% i que suposa fins al 90% del seu patrimoni.





La publicació nord-americana destaca que, fins i tot a l'ajustar l'efecte de la inflació, la fortuna pastada per Bezos seguiria sent la més gran de la qual es té constància, superant el pic estimat per a Bill Gates el 1999, quan el patrimoni del fundador de Microsoft s'estimava en uns 100.000 milions de dòlars (84.834.000 d'euros) equivalents a uns 158.000 milions de dòlars (134.038.000 d'euros) d'avui dia.





De fet, Bill Gates apareix com la segona major fortuna mundial, segons 'Forbes', amb una riquesa estimada de 117.300 milions de dòlars (99.537.000 d'euros), més d'un 41% inferior a la de Bezos, mentre que en tercer lloc del rànquing mundial se situa Bernard Arnault, amb una fortuna familiar estimada de 114.800 milions de dòlars (97.420 milions d'euros), un 43% menys que el fundador d'Amazon.





En aquest sentit, la revista destaca que Bezos seria fins i tot més ric si no hagués estat per l'acord divorci pactat al juliol de 2019 de la seva exdona, MacKenzie Scott, qui va obtenir un paquet d'accions d'Amazon que actualment està valorat en uns 63.000 milions de dòlars (53.431.000 d'euros), el que la situa com la catorzena fortuna més del món i la segona dona més acabalada de la planeta, només per darrere de l'hereva de l'Oréal, Françoise Bettencourt Meyers.