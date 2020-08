'Las niñas' i 'Blanco de verano', guanyadores de la Biznaga d'Or a les millors pel·lícules de Màlaga

El jurat de la Secció Oficial de Llargmetratges de la vint tercera edició de Festival de Cinema de Màlaga ha concedit la Biznaga d'Or a la Millor Pel·lícula Espanyola a la cinta 'Les nenes' de la directora Pilar Palomero, i la Biznaga d'Or a la millor Pel·lícula Iberoamericana a 'Blanc d'estiu', de Rodrigo Ruiz Patterson. Tots dos premis estan dotats amb 12.000 euros.









Així mateix, el Premi Especial de Jurat ha estat per a la pel·lícula 'El casament de Rosa' d'Icíar Bollaín. La Biznaga a Millor Actor ha anat a parar ex aequo als actors Alberto Amman i Pablo Echarri, per la pel·lícula 'El silenci del caçador', mentre que el de Millor Actriu ha recaigut en Kiti Manver, per 'L'inconvenient' ia Regina Vaig casar per la brasilera 'Tres estius'.





El jurat ha concedit la Biznaga a Millor Direcció a Arturo Ripstein per 'El diable entre les cames' segons ha donat a conèixer aquest dissabte el director de Festival de Màlaga, Juan Antonio Vigar, acompanyat pels representants dels diferents jurats de festival.





La Biznaga de Plata a la millor actriu de repartiment ha recaigut en Nathalie Poza, per 'Les noces de Rosa', mentre que el de millor actor de repartiment ha estat per Fabián Corres, per 'Blanc d'estiu'. La Biznaga de Plata a el millor guió ha anat per Rodrigo Ruiz Patterson i Raúl Sebastián Quintanilla, per 'Blanc d'estiu'.





D'altra banda, la millor música ha estat premiada amb la Biznaga de Plata per Pascal Gaigne, per 'Malpaso ". La Biznaga de Plata a la millor fotografia ha anat a parar a Daniela Cajías, per 'Les nenes'. Així mateix, el jurat de la secció oficial ha atorgat la Biznaga a millor muntatge a Paula Rupolo, per 'El silenci del caçador'.





El Jurat de la Crítica de la Secció Oficial de Llargmetratges a concurs de la 23 edició de Festival de Màlaga ha atorgat el Premi Especial de Jurat de la Crítica a 'Tres estius', de Sandra Kogut. Així mateix, la Biznaga de Plata. El Premi del Públic Flixolé ha anat per a 'L'inconvenient', de Bernabé Rico.





ZonaZine

La secció Zonazine ha estat protagonitzada per la pel·lícula 'Lúa Vermella', de Lois Patiño, que s'ha fet amb la Biznaga de Plata a la Millor Pel·lícula Espanyola. La millor Pel·lícula iberoamericana d'aquesta secció ha estat 'La Botera', de Sabrina Blanco, que també s'ha endut el reconeixement de millor actriu amb el treball de Nicole Rivadero.





Els premiats amb la Biznaga de Plata a Millor Direcció han estat Pau Cruanyes Garell i Gerard Vidal Barrena, per 'Les dues nits d'ahir', que també ha estat reconeguda amb la Biznaga de Plata al Millor Actor per Arnau Comas i Oriol Llobet. La Biznaga de Plata Premi del Públic d'aquesta secció ha anat per 'Filho de Boi' d'Haroldo Borges i Ernesto Molinero '.





A la Secció Oficial de Documentals, la Biznaga de Plata al Millor Documental, dotat amb 8.000 euros ha anat per a 'Partida', de Caco Ciocler. Patricia Pérez i Heidi Hassan s'han fet amb la Biznaga de Plata al Millor Director per 'A mitja veu'. Finalment, les mencions especials del jurat han anat per a 'Déu' i 'La mami'. Per la seva banda, El Jurat Jove Documental de la Universitat de Màlaga lliura la Biznaga de Plata Premi del Públic a 'Cartes mullades'.





El curtmetratge 'Carn', de Camila Kater, s'ha fet amb la Biznaga de Plata al Millor Curtmetratge Documental, dotat amb 3.000 euros. La Menció Especial de el Jurat ha recaigut en 'Lonely Rivers', de Mauro Herce; mentre que el Jurat Documental de la UMA ha atorgat el Premi del Públic a 'Els que no senten'.





La Biznaga de Plata al Millor Curtmetratge de Ficció, dotat amb 3.000 euros, ha anat per 'Arenal', de Rafa Alberola i la Menció Especial del Jurat ha estat per a 'Xoves de Comadre s', de Noemí Chantada, que també ha guanyat la Biznaga de Plata. Premi del Pública d'aquesta secció.

El curt 'Metamorphosis' s'ha endut la Biznaga de Plata al Millor Curtmetratge de la secció Animazine, mentre que la Menció Especial de el Jurat ha recaigut en 'Homomaquia'. Els premis Màlaga Cinema han anat a parar a Dylan Moreno, el director Pau Barce, l'actriu Mona Martínez i l'actor Ignacio Mateos.





D'altra banda, el premi jurat jove a el millor llargmetratge de secció oficial ha estat per a 'L'inconvenient', de Bernabé Rico; el Premi Ferotge Porta Fosca a el millor llargmetratge de secció oficial ha estat per a 'Les nenes', de Pilar Palomero; i el Premi Asecan òpera prima per a 'L'inconvenient', de Bernabé Rico. Així mateix, el Premi Signis ha estat per a 'L'inconvenient', de Bernabé Rico.