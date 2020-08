Degoteig de sortides al PDeCAT els diputats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona també abandonen el partit

Els regidors de l'Àrea Metropolitana de Barcelona que són associats del PDeCAT es donaran de baixa del partit a partir de l'1 de setembre, després d'acusar a la formació de prendre "reiterades decisions unilaterals" sense tenir en compte als socis i de no escoltar els presos independentistes.

















En un comunicat de el grup metropolità de l'PDeCAT, inscrits sota les sigles de JxCat, també han cridat a tots els associats de el partit a seguir el seu exemple, i per això els demanen que trenquin el carnet de la formació que presideix David Bonvehi.





Tot això, després que el PDeCAT hagi demandat a JxCat per un canvi en la propietat de les sigles en el registre de partits, després del que van passar de la direcció de l'PDeCAT a ser controlades per persones pròximes a l'expresident de la Generalitat i líder de l' nou JxCat, Carles Puigdemont.





"Aquest fet és inadmissible amb la nostra voluntat de sumar i de fer créixer el nostre anhel d'una àmplia majoria independentista al nostre país. Un cop més, s'ha pres una decisió de gran importància sense consultar als associats de l'PDeCAT, generant de nou una situació de menyspreu i autoritarisme "per part de la direcció actual d'el partit, destaquen.





A més de recordar que els associats de l'PDeCAT van acordar transitar cap Junts, i que un cop negociat la fórmula se sotmetria a votació, han criticat que el partit no convoqués una assemblea general al juliol i que la direcció desestima la proposta d'encaix proposada pels presos de JxCat i l'exconseller Lluís Puig.





També acusen Bonvehí de realitzar reunions amb alcaldes i grups municipals "a esquena de càrrecs comarcals i de vegueria amb una clara manca de respecte amb l'actual organització de el partit".













L'alcalde de Sant Climent de Llobregat, Isidre Serra, manifestant la seva disconformitat amb el PDeCat a Twitter.





"Ja no ens sentim representats per aquesta direcció. Aquest fet no és aïllat, és la suma de decisions i declaracions en els últims mesos, sense tenir en compte la veu de l'associat", subratllen, després d'afegir que trencar amb el PDeCAT és donar un pas inequívoc en favor de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i de la nova formació.





AL AMB S'HAN SENTIT ABANDONATS DES DEL DALTABAIX ELECTORAL DE 2019

El PDeCAT hereva de Convergència i sota les sigles de Junts per Catalunya, va treure els pitjors resultats de la seva història en les eleccions municipals de maig de 2019 i va quedar fora d'ajuntaments en els que històricament havia tingut representació.





Fonts de la formació a Badalona van denunciar llavors que el grup de l'àrea metropolitana estava orfe i vivia en pròpia pell la lluita fatricida entre Waterloo i els líders que pretenen mantenir amb vida el PDeCAT: "El problema és que anem sense discurs i sense programa només per demostrar qui és més independentista. Hi ha gent molesta perquè creu que les bases no es tenen en compte, d'altres que pensen que no es governa o que no saben ni on militen ".





Fins i tot va haver-hi càrrecs que van afirmar que l'responsables d'aquest declivi tenien noms i cognoms: "és una vergonya que Francina Vila sigui la responsable de l'AMB de la direcció. No l'he vist mai posar un peu fora de Barcelona". També lamenten que Isidre Serra, alcalde de Sant Climent, o Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell, siguin els únics referents que tinguin a les comarques de Barcelona: "No tenen perfil metropolità, viuen realitats massa diferents a les que existeixen en municipis com Cornellà" .





El que sí que ha salvat a la formació en aquest ens supramunicipal com és l'AMB és el pacte supramunicipal pel qual forma part de l'quadripartit que dirigeix l'Àrea Metropolitana de Barcelona amb els comuns, els socialistes i ERC.





