Seat recobra aquest dilluns la producció prèvia al coronavirus, amb els mateixos torns

Seat ha recobrat aquest dilluns la producció de vehicles prèvia a la crisi del coronavirus, amb el mateix nombre de torns, després de la pausa del mes d'agost, han informat fonts de l'automobilística.









La planta de Martorell (Barcelona) restableix aquest dilluns el segon torn de producció de la línia 3, on es fabrica l'Audi A1, amb la qual cosa recupera el nombre de torns anterior a l'impacte de la covid-19.





Així, el fabricant de cotxes treballa amb tres torns en la línia 2 (la del Seat León i el Cupra León) i amb dos torns en la línia 1 (Ibiza i Arona), a més dels de la línia 3.





D'aquesta manera, el volum diari de producció se situa en uns 2.000 cotxes al dia, xifra inferior a la producció diària d'abans de la pandèmia, quan es trobava en els 2.200.





No obstant això, per al setembre s'han programat sis torns addicionals el dissabte per al conjunt de les tres línies, després que al juliol també es fessin torns addicionals i amb la previsió de fer-ne més fins a final d'any.





Això implica que, en relació amb l'últim programa operatiu, l'automobilística de Martorell hagi incrementat la producció en 6.000 vehicles.





PROVES PCR ALS TREBALLADORS





Seat farà proves PCR a més de 15.000 treballadors abans que es reincorporin després de les vacances, per garantir la seva seguretat i evitar rebrots de covid-19, com ja va fer a l'abril quan es va reprendre la producció.





L'empresa manté totes les mesures de salut i seguretat que es van establir aleshores, com l'ús de màscares, la distància de seguretat i un estricte protocol de neteja a les installacions.





CUPRA FORMENTOR I SEAT LEÓN PHEV





En l'últim quadrimestre de l'any començarà la producció del Cupra Formentor i el Seat León PHEV, vehicle amb el qual la planta de Seat encetarà l'electrificació.





Tots dos cotxes se sumen als nous models de Seat León i Cupra León que també s'han començat a fabricar aquest any a la fàbrica de Martorell.