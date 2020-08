Calvo demana col·laboració al PP malgrat ser "adversaris naturals"

La vicepresidenta primera de Govern central, Carmen Calvo, ha negat aquest dilluns que hi hagi "inquietud" en el si de l'Executiu de coalició per la negociació dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) tot i que hi hagi "matisos diferents" entre el PSOE i Unides podem respecte als partits amb els quals s'han de treure endavant.









En una entrevista a RNE, Calvo ha insistit que la pandèmia de coronavirus, una "situació excepcional", ha "unit molt" a sengles formacions, que es troben encara en la "fase interna" de l'elaboració del projecte de comptes públics .





La vicepresidenta s'ha expressat així després dels continus avisos per part de la formació domicili, que no donarà suport uns PGE acordats amb Ciutadans o PP a l'ésser "incompatible" amb les polítiques que desplega l'Executiu.





Amb tot, Calvo ha tornat a apel·lar a el Partit Popular i a la seva importància a l'hora d'afrontar una "situació excepcional". "(Al PP) no cal que li pressioni ningú, cal que trobi la seva pròpia posició", ha assegurat, per després insistir que distanciar-se de "la ultradreta" ha de ser una de les seves prioritats.





"COL·LABORACIÓ" AMB PODEM TOT I SER "ADVERSARIS NATURALS"





En aquest sentit, la vicepresidenta ha instat la formació presidida per Pablo Casado a "ocupar un espai de col·laboració", això sí, "sabent que" tant PSOE com Unides Podem són els seus "adversaris naturals".





Així, Calvo s'ha referit a l'anunciada moció de censura de Vox --que serà presentada al setembre-- per demanar als populars que centrin la seva posició. "El PP ha de dir que aquesta no és cap manera de treballar, que la ultradreta no se li obre espai al país i que el PP sap quin és el seu lloc", ha afegit.





En aquest context, Ciutadans també ha animat al PP a no tancar la porta a negociar els pressupostos amb el Govern de Pedro Sánchez, perquè encara que no els agradi el seu president ni el protagonisme de Podem, creu que l'oposició ha de pensar en els interessos dels espanyols.





Amb tot, el propi Casado va assegurar aquest diumenge que l'aprovació dels PGE "no depenen només" del seu partit i que "no es pot demanar al PP que doni suport uns pressupostos d'un Govern de Podem, que està demanant l'abdicació de Rei, que defensa la nació independent catalana, o al menys el dret a decidir dels independentistes ".