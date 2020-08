La Seguretat Social abona més de 154 milions d'euros a 148.000 autònoms

La Seguretat Social paga més de 154 milions d'euros a més de 148.000 treballadors autònoms als quals els ha estat reconeguda alguna de les prestacions posades en marxa per pal·liar la situació d'aquest col·lectiu per la pandèmia del coronavirus, segons ha informat el Ministeri de inclusió, Seguretat Social i Migracions.





En aquestes xifres s'inclouen als beneficiaris de la prestació extraordinària de cessament d'activitat (extingida el 30 de juny, però amb possibilitat de sol·licitud fins al 31 de juliol); la nova prestació compatible amb l'activitat, i la prestació per a treballadors de temporada.





En concret, la Seguretat Social ha destinat 147.800.000 d'euros a el pagament de la nova prestació de cessament compatible amb l'activitat, que estat percebuda per 142.973 treballadors per compte propi. Al costat de la prestació, que ascendeix a un mínim de 661 euros, se'ls ha abonat l'import de les cotitzacions per contingències comunes que els hagués correspost ingressar.





Per accedir a aquesta prestació, fruit de l'acord amb les principals associacions d'autònoms, s'ha d'acreditar una reducció de la facturació del 75% en el tercer trimestre del 2020 respecte a el mateix període d'un any abans. Els beneficiaris no necessiten esperar al final del trimestre, sinó que poden sol·licitar l'ajuda quan considerin el compliment dels requisits i acreditar-los documentalment un cop finalitzat.





Pel que fa a la prestació d'autònoms de temporada, la Seguretat Social ha pagat altres 1,18 milions d'euros als 1.566 treballadors autònoms als quals els ha estat reconeguda aquest ajut fins al moment.





Finalment, ha abonat la prestació extraordinària a altres 3.528 treballadors autònoms per un import una mica superior als cinc milions d'euros. Tot i que aquesta ajuda va deixar d'estar en vigor el passat 30 de juny, el termini per a sol·licitar-s'estenia fins al 31 de juliol.





El Ministeri ha destacat que amb aquests nous reconeixements, la prestació extraordinària, que suposa el pagament d'un ajut mensual mínima de 661 euros i l'exoneració temporal de les cotitzacions socials, ha arribat a gairebé 1.490.000 de treballadors autònoms des que va començar la crisi sanitària.





Tots els treballadors autònoms que han estat beneficiaris de la prestació extraordinària continuaran beneficiant-se de algun tipus d'ajuda fins al 30 de setembre. Aquells la activitat segueix molt afectada per la pandèmia poden accedir a la nova prestació compatible amb l'activitat. Per a la resta, l'acord del Ministeri d'Inclusió amb les associacions d'autònoms estableix una exoneració de les cotitzacions socials del 100% al juliol, delk 50% a l'agost i del 25% al setembre.





El Departament que dirigeix José Luis Escrivà ha destacat que al juliol es van registrar 3.262.758 afiliats mitjans en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), fet que suposa 17.506 ocupats més que el mes anterior (+ 0,5%). Des de finals d'abril fins al 27 d'agost, la Seguretat Social ha comptabilitzat gairebé 60.000 afiliats més en el REPTA.