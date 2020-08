Turull se suma a Puigdemont i també trenca el carnet del PDeCAT

L'exconseller de la Generalitat Jordi Turull ha anunciat aquest dilluns que ha trencat el carnet de l'PDeCAT, a l'igual que l'expresident Carles Puigdemont i diversos consellers i dirigents de JxCat.









Ho ha dit a través d'un tuit, i ha adjuntat una carta que ha enviat a el president del PDeCAT, David Bonvehí, en què explica la decisió: "Crec que les últimes dinàmiques, decisions i pronunciaments de la direcció del partit que dirigeixes i presideixes fan molt complicat en consciència mantenir una doble militància".









"Aquest fet i mogut -repeteixo- només per les meves conviccions i consciència, em porten a demanar-te que em donis de baixa com associat del PDeCAT", afirma en la missiva el vicepresident de JxCat, el nou partit impulsat per Puigdemont.





A la carta, Turull admet que és "una decisió gens fàcil i trist especialment després d'haver dedicat tants i tants anys, i infinitat d'hores i quilòmetres per tots els racons de país, i també en moltes institucions, a el servei de el projecte polític que en el seu moment va representar CDC i posteriorment des de la seva fundació el PDeCAT ".





També ha dit que intentarà ajudar perquè "les relacions entre les dues formacions polítiques siguin amb el millor to i el més positives possibles".





"Personalment estic com sempre a la teva disposició i et agraeixo de nou el que durant tot aquest temps de presó, tant el teu personalment, com el PDeCAT, heu fet per als presos polítics i per a mi personalment", ha conclòs.