Els clients de Telefónica han evitat l'emissió a l'atmosfera de més de 2 milions de tones de CO2 amb la digitalització i el teletreball

Les empreses i administracions públiques que van digitalitzar els seus llocs de treball amb Telefónica durant els tres mesos de confinament van evitar l'emissió de 2,2 milions de tones de CO2 reduint, a més, la contaminació atmosfèrica de les ciutats. El carboni estalviat equival a plantar un bosc de 36 milions d'arbres i demostra la capacitat de les noves tecnologies per accelerar la transició ecològica.





La xifra és el triple -un 210% més- de totes les emissions evitades en 2019 per la companyia en els seus clients per aquest tipus de serveis, 709.000 tones de CO2.

Durant el confinament, una de les principals mesures de contingència va ser adaptar els llocs de treball dels seus empleats per a poder així continuar amb la seva activitat. El 96% de les empreses espanyoles han hagut d'habilitar o incrementar eines de teletreball .

Les solucions de Telefónica Empreses que van fer possible el treball en remot tenen el segell Eco Smart precisament pel seu impacte positiu en el medi ambient: permeten la reducció dels desplaçaments dels empleats als llocs de treball, disminuint considerablement el consum de combustibles i la climatització d'oficines, el que es tradueix en menys emissions de CO2.

solucions destacades

Les connexions centrals dels clients es van reforçar en temps rècord per suportar l'allau de connexions de teletreballadors, per la qual cosa s'han incrementat per sis els serveis de DataInternet , que ofereix Internet segur sobre una xarxa baixa en emissions, amb electricitat 100% renovable. De la mateixa manera s'han multiplicat per tres les sol·licituds d'Accés Fix Ràdio (AFR) per oferir accessos de respatller o addicionals en hospitals i fàbriques declarades essencials, evitant l'entrada de tècnics de Telefònica o per a àrees sense fibra.

La seguretat ha estat una mica crític durant el confinament per l'augment dels ciberatacs de manera que ha cobrat importància l'accés remot segur a les xarxes corporatives gràcies a el servei ARU (accés remot Unificat), amb un increment de la demanda de més del 30% enfront de el mes de febrer. Recomanat com a pla de contingència ràpid, és un servei molt efectiu i econòmic en costos a què totes les empreses poden accedir. La virtualització d'escriptoris o aplicacions a través de Virtual Desktop (VDI) afegeix seguretat al garantir dades centralitzades i securitzats amb accés segur des de qualsevol dispositiu, protecció central el robatori d'equips o atacs ramsonware, etc.

Les solucions de productivitat i col·laboració Eco Smart també han vist increments que en termes d'emissions de CO2 estalviades suposen més de 98 mil tones, el que equivaldria a donar 13 mil voltes a el món en cotxe. Aquests serveis permeten que les persones, tant les de dins com les de fora de l'organització, puguin connectar-se entre si, i connectar també amb el contingut que necessiten per treballar de la millor manera, des de qualsevol dispositiu i lloc, sense necessitat de desplaçaments.

Suport i formació

Per garantir les comunicacions de les empreses de manera que poguessin continuar amb la seva activitat en els moments més crítics de la pandèmia, Telefónica ha col·laborat amb elles amb la màxima d'ajudar en el que poguessin necessitar amb la màxima agilitat. D'aquesta manera ha ofert diversos pilots gratuïts -per exemple, Comunicacions Unificades, Teams (funcionalitat de l'Office 365) i WebEx CISCO - i ha habilitat operatives de contingència per donar d'alta clients nous i abordar els increments amb temps de resposta d'hores o pocs dies.

De la mateixa manera per sumar als esforços formatius de les empreses. Des del passat mes de març Telefónica ha realitzat 23 Webinars en els quals hem repassat les solucions que ajuden a la continuïtat del negoci dels nostres clients i diverses trobades virtuals amb participació dels principals actors de mercat, on hem reflexionat sobre l'aportació de la tecnologia a la recuperació econòmica de sectors com el Turisme o Retail entre d'altres.

Reactivació verd i pròspera per a tots

"Durant el confinament tots hem après moltes coses. Poder treballar en unes circumstàncies tan crítiques, braç a braç amb les administracions i les empreses -grans, mitjanes i petites- clients i no clients, ens ha permès conèixer-nos millor i augmentar la nostra confiança mútua", explica Maria Jesús Almazor, consellera delegada de Telefónica Espanya.





"Sobre aquesta base, amb l'orgull d'haver estat útils i la il·lusió de contribuir a una recuperació més verda i justa per a tothom, hem continuat treballant per adaptar els serveis a les noves necessitats de teletreball i seguir reforçant o posant en marxa altres, per exemple, la digitalització d'espais i el comerç electrònic. En paral·lel estem polint per als nostres clients els processos de contingència que ens permetin respondre junts, millor encara, a una situació d'emergència similar a la viscuda, si fos necessari ".

En efecte, la reactivació de manera que puguem avançar entre tots cap a una economia baixa en carboni és una prioritat. D'aquí que Telefónica hagi avançat al 2030 el seu objectiu de zero emissions i treballi per complir el seu compromís global d'ajudar als seus clients a estalviar en 2025 10 tones de CO2 per cada tona emesa per la companyia de telecomunicacions. La digitalització i els serveis Eco Smart són les palanques per abordar aquest desafiament.