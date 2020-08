La transmissió intrafamiliar de nens a adults és baixa, segons un estudi

Un estudi de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha conclòs que la transmissió de covid-19 dels menors d'edat als adults amb els quals conviuen és baixa, ja que només un 3,4% dels 163 pacients pediàtrics estudiats van ser transmissors en el nucli familiar.









Segons ha explicat aquest dilluns en roda de premsa el cap de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria de la Vall d'Hebron, Pere Soler, l'estudi tenia dos objectius: definir les característiques clíniques dels nens de Catalunya amb covid-19 i seva capacitat de transmissió dins dels domicilis.





Pel que fa a la capacitat de transmissió, l'estudi ha revelat que, de les 89 famílies estudiades, només tres nens --dos dels quals tenien 17 anys-- han estat els que han generat la transmissió intrafamiliar.





En un total de 36 famílies (40,4%) no s'ha pogut definir el patró de transmissió, i en altres 50, en què diversos membres van patir covid-19, s'ha identificat a un altre membre de la família o de fora amb PCR positiva que seria el transmissor (56,2%).





L'estudi s'ha dut a terme amb l'objectiu "d'ajudar a prendre decisions" per a la tornada a l'escola i té una part retrospectiva realitzada de l'1 de març a el 31 de maig --que és la que han presentat aquest dilluns--, i una part prospectiva que estan liderant els equips d'Atenció Primària, estudiant 357 pacients pediàtrics diagnosticats.





SIMPTOMATOLOGIA INESPECÍFICA

Pel que fa a les característiques clíniques de la malaltia en nens, Soler ha explicat que els pacients "han tingut en la seva immensa majoria quadres lleus amb una molt bona evolució clínica", però ha afegit que les seves manifestacions clíniques són més inespecífiques que les de l'adult, el que pot dificultar el diagnòstic.





En els pacients pediàtrics, la febre i la tos apareix en al voltant 59% i un 49 dels casos, respectivament i la pèrdua de l'olfacte i el gust només en el 13%, mentre que manifestacions com la fatiga se situa en el 40,5 %.





Soler ha explicat que hi ha poques dades sobre quins són els pacients de risc pediàtrics, però que l'estudi s'ha observat que només els pacients amb cardiopaties congènites o pneumopaties greus --excloent el asma-- poden ser considerats de risc.





Els experts han advertit que el nombre de pacients menors de 18 anys amb un diagnòstic confirmat de covid-19 ha crescut després del confinament, i que si de l'1 de març a el 31 de maig van ser 163, només en el mes de juny es van registrar 250 casos, al juliol 2.602 i entre l'1 i 23 d'agost, 2.419.





A FAVOR DEL REINICI DE LES ESCOLES

Preguntat per la volta a l'escola, Soler ha explicat que el risc zero no existeix, però que, segons la seva opinió, els beneficis de reiniciar les escoles fan que "la balança se situï clarament a favor" de fer-ho.





La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha posat en valor el treball de l'equip mèdic, que "serveix per prendre decisions més segures, tenir respostes més modulades i reforçar la prevenció", ha explicat.





No obstant això, Soler ha remarcat que l'estudi té limitacions i que hi ha "una zona grisa" de pacients que estan pendents de definir com es cataloguen, sobretot per la dificultat de seguir el circuit de contagi en un estudi retrospectiu.





DOS SETMANES CLAU

Vergés ha dit que s'inicien dues setmanes clau per baixar el ritme i aconseguir reduir la transmissió de virus davant el retorn a l'activitat laboral i les escoles: "Per tenir els menors problemes, cal baixar la incidència en la comunitat".





"És un esforç mínim de reduir la interacció social", ha afirmat la consellera, que ha dit que val la pena i ha recomanat deixar sopars o trobades per a més endavant.

Preguntada sobre els edificis annexos previstos en alguns hospitals per combatre el coronavirus, ha dit que ja estaven previstos, formen part de el pla de contingència assistencial, i que ara permetran gestionar millor la pandèmia.