La tornada a les aules no és com jugar a la loteria

La primera preocupació dels pares són els seus fills / es, sempre ha estat així i ho seguirà sent mentre que el món sigui món. De la mateixa manera, els governs han de vetllar pels ciutadans més petits. Les discrepàncies sorgeixen entre pares i autoritats quan els criteris són diferents. Això ho estem vivint ara amb la tornada a les aules, amb la por i la preocupació dels progenitors perquè els seus fills es contagiïn amb el coronavirus.









Els pares demanen garanties per als seus fills per entrar a les aules. La ministra Celaá intenta tranquil·litzar els col·lectius, però la desconfiança entre tots ells és més que palpable. Queden bastants qüestions per resoldre a pocs dies de l'inici escolar: la presencialitat, el nombre d'alumnes per classe, l'obligatorietat de les mascaretes, ... Són qüestions lògiques, i de sentit comú.





Les postures dels consellers de les diferents comunitats són diferents ¿influeixen els colors polítics? La veritat és que, a dia d'avui, els pares segueixen intranquils i amb molts dubtes sobre l'inici de curs.





Aquest any és "especial", ningú té dubtes. El problema és com abordar de la millor manera possible el reinici de les classes. Ningú sembla tenir la fórmula exacta, el risc zero no existeix en res, i en el Covid-19 tampoc. La tornada a les aules amb el coronavirus amenaçant és un experiment que està en marxa en molts països amb diferents fórmules per abordar-lo, però no han deixat de buscar la solució menys dolenta. Pel que si coincideixen la majoria dels especialistes és que "l'educació presencial en ensenyament infantil i primària és fonamental". Les societats mèdiques del Regne Unit han manifestat que "les mesures de prevenció no comencen i acaben a les portes dels col·legis" .





Diuen que l'aprenentatge a casa és menys efectiu i genera desigualtat entre els alumnes per la situació econòmica de la família. Amén de la manca del contacte directe entre professors i alumnes i entre els mateixos companys de classe. És una peculiar manera de trencar els grups d'amics i companys que tanta influència té en els més petits.





Els països que ja han iniciat les seves classes, la situació està sent diferents. A Israel, la tornada a l'escola ha estat un desastre, a Dinamarca no s'ha vist massa afectada Als Països Baixos no han imposat mesures, Alemanya compta amb pla B en cas d'una segona onada, però ja han tornat dels alumnes a les aules .





Afirmen els especialistes que, en els casos de rebrots a les escoles, l'origen està gairebé sempre en els adults i els nens que porten el virus a l'escola.





Amb la incertesa lògica dels pares, les garanties en dubte dels governs, i la preocupació dels docents, la tornada a l'escola aquest setembre va tenir a la ciutadania molt pendent de les decisions i els efectes de les mateixes. ¿Encertessin els que governen amb les mesures més que urgents que van aplicar? O ens trobarem davant d'una loteria?





El que passa és que en aquest cas estem parlant de la salut de les persones, que és una cosa molt seriosa. Així que cal deixar que els professionals sanitaris i docents dictin les mesures més apropiades perquè la tornada a l'escola sigui de la millor manera possible. Deia Karl Menninger que "el tracte que se li dóna als nens és el que ells després donaran a la societat '.