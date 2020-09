Creix la fugida de capitals d'Espanya per la crisi generada pel Covid-19

La crisi econòmica generada per la Covid-19 ha tingut com una de les seves conseqüències una gran fuga de capitals del nostre país. Segons ha reconegut el propi Banc d'Espanya, la sortida de capitals d'Espanya ha estat de 48.836.000 d'euros, una xifra molt superior a la que sol produir-se en altres anys. Si la comparem amb el mateix període de 2019, la diferència és d'un 171% ja que en els sis primers mesos de 2019 es va produir una fuga de capitals de 18.017.000 d'euros.









Aquesta xifra, que reflecteix la diferència entre el que els espanyols inverteixen a l'estranger i el que els ciutadans d'altres països inverteixen a Espanya, posa de manifest que la inestabilitat econòmica i política per la que està travessant el país afecta molt directament a la confiança del capital, que de moment prefereix invertir en altres països.





L'anunci d'algunes mesures fiscals proposades pel Govern de coalició, com la posada en marxa a tot el país d'un mateix Impost de Patrimoni o del de Donacions i Successions, ha generat certa por en determinats sectors, que han preferit posar a resguard la seva diners en altres països a l'espera que la situació s'aclareixi.





DUBTES

No obstant això, lluny d'això l'actual situació política no ha fet sinó agreujar la situació. Les difícils negociacions per arribar a un acord per als pressupostos generals no han ajuda a tranquil·litzar la situació. Les diferències entre els mateixos socis de govern contribueixen a generar més dubtes entre els inversors, tant estrangers com nacionals.





A més, mentre no s'aprovin els nous pressupostos la Comissió Europea no posarà a disposició de l'Estat les ajudes de 140.000 milions d'euros acordades per donar suport a la sortida de la crisi.





Brussel·les també exigeix que es duguin a terme reformes estructurals per permetre el Govern l'accés a aquestes ajudes, reformes que només es poden dur a terme mitjançant l'aprovació dels pressupostos.





A més, Espanya corre el risc de convertir-se en el país en què la crisi genera un major atur, superant fins i tot a Grècia, segons les anàlisis dutes a terme per l'OCDE, i ha estat el país en el qual el PIB ha caigut més de tota la Unió Europea.