El 90% dels països ha interromput els seus serveis sanitaris essencials amb la pandèmia

El 90 per cent dels països ha interromput els seus serveis sanitaris essencials amb la pandèmia del coronavirus, especialment els territoris amb ingressos mitjans i baixos, segons el primer 'Estudi sobre l'impacte de la Covid-19 en els sistemes de salut', dut a terme per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i que està basat en els informes de 105 països (de totes les regions excepte Amèrica).









En concret, segons recull la plataforma Sinc, la majoria dels països van notificar que s'havien suspès molts serveis rutinaris i optatius, mentre que en les cures crítics (com la detecció i el tractament de el càncer i el tractament de VIH) s'havien produït interrupcions d'alt risc en els estats amb ingressos baixos.





"L'enquesta dóna llum sobre les esquerdes dels nostres sistemes de salut, però també serveix per establir noves estratègies sobre la prestació d'assistència sanitària durant la pandèmia i després d'ella. Hem de preparar-nos millor per a les emergències però també seguir invertint en sistemes que responguin plenament a les necessitats de les persones al llarg de tota la vida ", ha dit el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.





Segons l'informe, els països van experimentar de mitjana interrupcions en el 50 per cent d'un conjunt de 25 serveis. Entre les àrees més freqüentment interrompudes es troben el diagnòstic i tractament de malalties no transmissibles (69%), planificació familiar i anticoncepció (68%), tractament de trastorns de salut mental (61%), diagnòstic i tractament de càncer (55%) .





Els estats també van informar de trastorns en el diagnòstic i tractament de la malària (46%), detecció i tractament de casos de tuberculosi (42%) i tractament antiretroviral (32%). "Fins i tot els sistemes de salut més sòlids poden veure ràpidament desbordats i compromesos per un brot de Covid-19, el que reforça la necessitat d'un recull sostinguda de dades i d'adaptacions estratègiques per garantir el manteniment de la prestació de cures essencials", han explicat des de l'OMS.





Per als experts, tot i que és possible que alguns àmbits, com l'atenció dental i la rehabilitació, s'hagin suspès deliberadament de conformitat amb els protocols governamentals, la interrupció de molts dels altres serveis tindrà efectes perjudicials per a la salut de la població a curt, mitjà i llarg termini.





Per exemple, les interrupcions dels serveis de les sales d'urgència es van donar en el 22 per cent dels països, les transfusions de sang urgents es van interrompre al 23 per cent, i la cirurgia d'urgència es va veure afectada al 19 per cent .





A més, el 76 per cent dels països van comunicar reduccions en l'assistència als pacients ambulatoris causa de la menor demanda i a altres factors, com els tancaments i les dificultats financeres. Altres factors notificats van ser la redistribució de personal per prestar serveis de socors en relació amb la Covid-19, la manca de disponibilitat de serveis a causa dels tancaments i les interrupcions en el subministrament d'equip mèdic i productes de salut.





Molts països han començat a aplicar algunes de les estratègies recomanades per l'organització per mitigar les interrupcions dels serveis, com el triatge per determinar les prioritats, el pas a les consultes en línia dels pacients, els canvis en les pràctiques de prescripció i en la cadena de subministrament i les estratègies d'informació sobre salut pública.