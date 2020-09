Espanya celebra l'indult d'opositors a Veneçuela i insisteix en la necessitat d'eleccions democràtiques

El Govern espanyol ha valorat "positivament" la decisió de el president veneçolà, Nicolás Maduro, d'indultar un centenar de presos, entre els quals figuren alguns diputats opositors, però ha insistit que l'única via per resoldre la crisi al país és la celebració d'eleccions democràtiques i inclusives.













"Espanya valora positivament els indults anunciats per a un important nombre de diputats veneçolans detinguts o exiliats i d'altres presos polítics", ha assenyalat el Ministeri d'Afers Estrangers, UE i Cooperació en un missatge a Twitter.





Maduro va decretar aquest dilluns l'alliberament, segons el seu ministre de Comunicació, Jorge Rodríguez, "en nom de promoure la reconciliació nacional i la recerca de la pau" de cara a les eleccions parlamentàries previstes per al 6 de desembre i que els principals partits opositors, amb el president de l'Assemblea Nacional Juan Guaidó al capdavant, preveuen boicotejar.





Precisament, Guaidó, a què Espanya reconeix com a president encarregat, ha advertit que l'indult és una "trampa" amb la qual la "dictadura" busca dividir l'oposició, les fractures s'han vingut fent cada vegada més evidents en els últims temps . En la seva opinió, els indultats són "peces de bescanvi" amb què Maduro busca legitimar la "farsa" electoral.





Així les coses, des del departament que dirigeix Arancha González Laya s'ha deixat clar que a Veneçuela "la crisi no pot resoldre sense eleccions democràtiques en què totes les forces i candidats puguin concórrer amb les degudes garanties".





La ministra ja ha advertit amb anterioritat que les eleccions només seran "legítimes" a ulls dels veneçolans i de la comunitat internacional si són democràtiques i es respecten les regles, subratllant que en cas contrari serà difícil que es reconegui el seu resultat.





El Consell Nacional Electoral (CNE) de Veneçuela ha registrat per a les eleccions de desembre a 105 partits, entre els quals figura el governant Partit Socialista Unit de Veneçuela (PSUV), així com Acció Democràtica i Primer Justícia, dos partits opositors als quals el Tribunal Suprem de Justícia (TSJ) va intervenir cessant a la seva cúpula i designant una altra afí al 'chavisme'.





Per la seva banda, els principals partits de l'oposició veneçolana, l'anomenat G4 que integren Voluntat Popular, Primer Justícia, Acció Democràtica i Un Nou Temps, han optat per boicotejar els comicis per considerar que no es donen les condicions perquè siguin justos.