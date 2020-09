El Govern condiciona el diàleg a l'autodeterminació i l'amnistia

La consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha condicionat la represa de la taula de diàleg entre Generalitat i Govern a que es pugui parlar de el dret a l'autodeterminació i l'amnistia dels presos de l'1-O.









Ho ha dit en roda de premsa posterior a del Consell Executiu, després que el president de Govern, Pedro Sánchez, hagi afirmat que està disposat a reunir aquest mes de setembre la taula de diàleg amb la Generalitat.





Budó ha defensat que, si no és per parlar d'autodeterminació i amnistia, la taula de diàleg "no té sentit", i ha emplaçat a Govern central a dir si està disposat a incloure aquestes qüestions en l'ordre del dia.





"La finalitat d'aquesta taula de negociació és resoldre el conflicte polític. Això passa per poder exercir el dret a l'autodeterminació i una amnistia. A partir d'aquí, si no es parla d'aquests temes, què negociarem? ¿De què parlarem? " , Ha qüestionat la consellera de Presidència.





La portaveu de l'Executiu català ha assegurat que el Govern no es pot negar mai a seure en una taula per buscar una solució al conflicte, però ha exigit que es pugui parlar de qualsevol tema, que hi hagi garanties i hi hagi un "treball previ" per fixar un ordre del dia.





Considera que el Govern ha d'aclarir si vol que es pugui parlar de qualsevol cosa i ha recriminat que la ministra de Defensa, Margarita Robles, titllés la taula de negociació de jocs florals: "No volem fer jocs florals, anem a seure en una taula on s'abordi la resolució del conflicte. i això passa indiscutiblement per abordar el dret a l'autodeterminació i l'amnistia ".





Sobre que Sánchez hagi dit que està disposat a reprendre el diàleg al setembre, Budó ha assegurat que ha de ser el Govern central qui proposi una data: "Li correspon a el Govern de l'Estat espanyol".





Preguntada per si està previst convocar una reunió de partits i entitats independentistes prèvia a la taula de diàleg, com va defensar el president de la Generalitat, Quim Torra, la consellera de Presidència ha contestat que cal aquesta trobada per saber si hi ha un "mínim comú denominador "per afrontar el diàleg amb el Govern, però que de moment no hi ha una data fixada.