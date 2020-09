Els 2.000 milions per a Educació estaran disponibles des d'aquest dimarts i arribaran a les CC.AA. la setmana que ve

La ministra d'Hisenda i portaveu de Govern, María Jesús Montero, ha anunciat aquest dimarts que "avui mateix" habilitarà el desemborsament dels 2.000 milions del Fons Covid que el Govern transfereix a les comunitats autònomes perquè inverteixin en matèria d'Educació. Segons ha assenyalat Montero, s'ha treballat "intensament" perquè "la setmana que ve" aquesta quantia "arribi físicament" als executius regionals.









En la roda de premsa posterior a Consell de Ministres, la responsable d'Hisenda ha recordat que aquests 2.000 milions formen part de la partida de 16.000 milions d'euros que l'Executiu va anunciar per "reforçar els serveis públics" davant de la crisi sanitària generada pel coronavirus.





Montero ha aclarit que aquesta injecció es trasllada a les comunitats per "respecte" a les seves competències en aquesta matèria, de manera que siguin elles les que decideixin en quin prioritzen la despesa de la partida, però sempre respecte a el sistema educatiu. Així, ha posat com a exemple, la contractació de professors, la compra de màscares, gel o mampares, o el lloguer de locals. "El que necessitin per al normal començament de el curs escolar", ha assenyalat.