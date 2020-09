El Govern central enviarà un nou esborrany de la Llei de teletreball als agents socials

El Govern remetrà un nou document de la Llei de teletreball als representants sindicals i empresarials que hauria d'incorporar alguns dels canvis sol·licitats, segons ha assenyalat el secretari de joventut i noves realitats del Treball de CCOO, Carlos Gutiérrez.









Durant la trobada celebrada aquest dimarts, els agents socials han abordat a fons l'últim document que l'executiu de Pedro Sánchez els va enviar a l'agost.





Així, Gutiérrez ha apuntat que "a falta d'uns serrells" la negociació avança de manera "molt favorable". "Som molt optimistes en la possibilitat d'arribar a un acord", ha postil·lat el secretari de joventut i noves realitats.





La trobada d'avui ha finalitzat amb el compromís de Govern de remetre un nou document als interlocutors socials per saber si és factible un acord.





"Esperem que sigui el definitiu, perquè seguim teletreballant i és urgent que s'aprovi una nova normativa que garanteixi els nostres drets", ha ressaltat Gutiérrez.





L'esborrany sobre el qual s'ha treballat en la reunió d'avui deixa clar que la regulació de la feina a distància no serà d'aplicació per al personal laboral de les administracions públiques, que es regirà per la seva normativa específica.





A el mateix temps, el text clarifica els límits a la capacitat de les empreses per controlar i vigilar que els treballadors a distància compleixen les seves tasques, respectant la seva "dignitat" i tenint en compte, si s'escau, la capacitat real dels treballadors amb discapacitat per complir les seves obligacions i deures.





Pel que fa a la no aplicació d'aquesta futura regulació a al personal laboral de les administracions públiques, l'esborrany debatut aquest dimarts aclareix que, fins que no hi hagi una normativa específica per a aquest col·lectiu, es regeix pel que disposa l'article 13 de l'Estatut dels Treballadors .





Aquest article consta de cinc apartats que, en termes generals, estableixen que l'acord per al treball a distància es formalitzarà per escrit i que els treballadors d'aquesta modalitat tindran dret a percebre, com a mínim, la retribució total establerta per al seu grup professional i funcions ; a una adequada protecció en matèria de seguretat i salut, i a la formació professional per a l'ocupació, entre d'altres aspectes.