Una dona s'enfronta a deu anys de presó acusada d'abusar sexualment d'un amic de la seva filla menor

Una dona de 44 anys s'enfronta a deu anys de presó després de ser acusada d'abusar sexualment de forma continuada d'un menor d'edat, de 13 anys, amic de la seva filla. El cas ha estat jutjat aquest dilluns a l'Audiència de Jaén en una vista en què l'acusada ha negat totes i cadascuna de les acusacions, mentre el menor, actualment amb 20 anys, ha reafirmat davant el tribunal que va mantenir relacions sexuals completes amb la dona en més d'una vintena d'ocasions.









Els fets, segons manté el ministeri fiscal, es remunten als anys 2013 i 2014 quan l'acusada va entrar en contacte amb el menor i amb la germana d'aquest ja que eren amics de la seva filla, a més de veïns. En l'escrit de qualificació provisional del Ministeri Públic a què ha accedit Europa Press s'apunta que va aprofitar "la relació de confiança" amb els dos menors i, "guiada per un ànim libidinós i de satisfacció sexual", va mantenir relacions sexuals completes amb el menor en a l'almenys quatre ocasions.





Tant la víctima com la seva germana van ser declarats en situació de desemparament al setembre de 2014 i van passar a acolliment residencial en diferents centres de protecció de menors. De fet, la Junta d'Andalusia ha exercit també l'acusació en aquesta causa.





L'acusada, que ha negat tots els extrems, ha mantingut que tot respon a una confabulació dels dos menors, als quals va acabar fent fora de casa i fins i tot denunciant al noi per amenaces, el que va suposar en el seu moment la implantació de mesures judicials contra el menor.





Una sèrie de cartes del menor i de la seva germana, així com les seves converses amb psicòlegs van posar de manifest les suposades relacions sexuals de l'acusada amb el menor, donant inici a la causa jutjada aquest dimecres.





"No era conscient del que feia", ha declarat el jove davant del tribunal quan li han preguntat per les relacions suposadament mantingudes amb l'acusada. Ha afegit que va ser la seva primera vegada amb l'acusada i que era ella la que deia "en quin lloc, de quina manera i en quina postura".





Tant ell com la seva germana han assenyalat en la seva declaració per videoconferència que quan van passar els fets, tenien mancances efectives pel que ell es va deixar portar per una dona gran que li oferia una vida amb ella.





Fiscalia ha qualificat els fets com un delicte d'abús sexual continuat pel qual demana deu anys de presó, set anys de llibertat vigilada, inhabilitació per a qualsevol professió o ofici que comporti contacte amb menors i prohibició d'acostar o comunicar-se amb el menor durant cinc anys per sobre de compliment de la pena de presó.





En concepte de responsabilitat civil, el Ministeri Públic reclama una indemnització de 10.000 euros per al menor pel menyscabament moral sofert.





Per la seva banda, la defensa ha sol·licitat la lliure absolució per considerar que no està acreditat que l'acusada abusés sexualment del menor.