Sánchez i Casado pacten la creació d'una Agència Nacional per a la Recuperació Econòmica

El president del Partit Popular, Pablo Casado, ha rebutjat aquest dimecres després de la trobada amb el president de Govern central, Pedro Sánchez, donar suport als pressupostos generals de l'Estat o dur a terme la renovació de les institucions públiques, encara que tots dos han acordat la creació d'una agència Nacional per a la Recuperació Econòmica d'Espanya.









En una roda de premsa a la Moncloa, el líder dels populars ha criticat que Sánchez no li hagi presentat ni "una sola línia" de l'avantprojecte dels comptes públics. "A una negociació s'arriba amb papers", ha assegurat, per després assenyalar que l'acord amb el PP no pot ser "una imposició".





Així, Casado ha lamentat que l'Executiu no hagi fet "els deures" i que ara tracten de córrer per "arribar a temps". "No m'ha aclarit els terminis, o si és un esquer per marcar territori, però ni han començat a redactar l'avantprojecte", ha afegit, insistint que, a més, el PP no negociarà uns comptes amb Podem al Govern.





En aquest context, el líder del PP ha assenyalat al líder de la formació morada i vicepresident segon, Pablo Iglesias, com el punt de bloqueig per a la renovació de les institucions. "Està en una petició de canvi de règim constitucional. Han demanat que el Rei abdiqui i que hi hagi un referèndum sobre la Monarquia, i així vam començar molt malament", ha lamentat.





Amb tot, Casado ha explicat que sí que ha coincidit amb Sánchez a la necessitat d'enfortir el marc legal per combatre el coronavirus, buscar un pacte d'Estat sobre Sanitat i aplicar mesures que assegurin la sostenibilitat i digitalització en el llarg termini.