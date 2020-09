"Stalin va ser el major geni polític de segle XX i mereix figurar entre els grans de tots els temps" diu l'oficial de l'Exèrcit espanyol Anselmo Sants en la seva enciclopèdica biografia "Stalin el Gran"

La nostra vida està feta de casualitats i una d'elles va ser la que va suscitar en el llavors jove oficial de l'Exèrcit espanyol Anselmo Sants a interessar per la figura de Stalin a partir de 1953, poc després de la seva mort, i el més sorprenent és que, quan ho va comentar amb el seu coronel, aquest no va dubtar a confessar-li, això sí, reservadament, que "va ser un fill de gossa, però era un geni", admiració bé insòlita entre oficials de l'Exèrcit que s'havia adobat en una guerra civil teòricament justificada com contra el comunisme. L'oficial, retirat de les forces armades i incorporat a la vida civil, va poder anys més tard dedicar-se a investigar el personatge, als efectes del qual va documentar exhaustivament i va viatjar a Rússia i Geòrgia per, com a fruit de tot això, publicar la una biografia titulada "Stalin el Gran" (Edhasa).









Per a Santos, no admet comparació amb els altres líders de l'extinta Unió Soviètica. De Kruschef diu que va ser "un poca cosa impulsiu", Brezhnev un "ignorant, pancista i vanitós" i Andropov i Txernenko van aconseguir el poder quan eren "dos moribunds"; pel que fa a Gorbatxov, el qualifica de "ingenu, incoherent, indecís, feble de caràcter, a remolc dels esdeveniments ... mancat de cultura política, insensat i potser traïdor". Per contra, Stalin va ser "un tirà sanguinari, per descomptat, però també un dèspota il·lustrat, un" rei filòsof »dotat de" gran talent, capacitat de treball sobrehumana, tenacitat inigualable, auster, patriota, fàustic, àvid de coneixement ", amb "una naturalesa polivalent i transformista", dots innates d'actor, astúcia, imatge plàcida i paternal, tracte franc no exempt d'humor (de vegades sinistre) i posseïdor d'un gran encant que desplegava davant els estrangers. Va saber, altres, "envoltar-se en tot moment d'un equip extraordinari".





Addueix que "en contra dels generalment sostingut, no matava per sadisme, per venjança, per instints criminals, sinó per raons polítiques per poder dur a terme sense cap contestació seus projectes" que eren la modernització de país, l'adopció de previsions necessàries per a la seva defensa i la difusió de la cultura. En tot cas, mai va ordenar els seus assassinats per escrit si bé, malgrat tot, l'autor reconeix que va venjar sempre les ofenses rebudes i mai va perdonar als que van ser els seus enemics.





Potser sorprengui la defensa a ultrança d'un Stalin incansable promotor de la cultura i ell mateix culte ( "la poesia i la música van ser, amb la lectura, les grans aficions de Stalin"), amant de l'art (Sants elogia el realisme socialista), apassionat pel cinema, fascinat pel teatre i el ballet, notable escriptor dels seus propis textos i discursos, bon orador que utilitzava un rus excel·lent si bé amb accent georgià que mai va perdre i, alhora, excel·lent teòric del comunisme i en particular de la teoria de les nacionalitats (li atribueix el disseny de les repúbliques asiàtiques que ha perdurat fins al dia de la data, tot i que cal suposar que mai la va suposar independents).





Li adjudica haver aconseguit retardar la invasió alemanya provocant una maniobra de distracció a Iugoslàvia i desmenteix que la guerra amb el Reich li enxampés desprevingut pel que les tropes nazis van penetrar profundament en sòl soviètic sense gairebé trobar resistència. Per contra, opina que va ser una hàbil estratagema per provocar que s'endinsessin fins més enllà de les seves línies de subministraments mentre ell salvava armes, pertrets i homes a Àsia i es preparés per a la contraofensiva.





¿Les purgues dels anys 30? Una altra diabòlica argúcia perquè, després de l'ascens de Hitler a el poder, va pressentir que el líder nazi acabaria convertint en realitat la pretesa necessitat alemanya de "lebensraum" (espai vital), el que l'obligaria a expandir-se cap a l'Est. Per tal de que, quan arribés aquest moment, els seus competidors i possibles enemics de l'interior no poguessin trair i passar-se als alemanys, va optar per eliminar-preventivament, encara que, a diferència de la grollera metodologia nazi, ho va fer amb processos aparentment irreprotxables i orquestrant dues maniobres de distracció: la nova constitució de l'URSS de 1937, que li va acreditar entre els ingenus teòrics estrangers com un irreprotxable demòcrata, i la creació dels Fronts Populars. Afirma a més que va provocar als alemanys perquè li facilitessin la justificació de l'execució de Tukhatxevski com a presumpte traïdor. Ara bé, reconeix que durant el "Gran Terror" van ser afusellats 800.000 membres de el PC i 35.000 oficials, si bé no quantifica els morts a les fams produïdes per la forçada industrialització (¿prop de vint milions?), Operació que considera era absolutament necessària perquè Rússia superés d'una vegada per totes el seu endarreriment secular.





I, en fi, desmenteix categòricament que voldria que Espanya fos un país comunista i afirma amb rotunditat que "el vessament cerebral que va acabar amb la seva vida no va ser accidental, sinó provocat".





En resum, que en temps de Stalin "es treballava i s'estudiava" i que el major tirà de el segle XX "va ser capaç de transmetre a la gran massa de la població seu propi paroxisme de l'esforç, de l'esperança en una vida millor, l'aspiració a saber, el somni de que res és impossible ". ¿El més notable de tot? Doncs bé, que aquesta biografia, completíssima i excel·lentment documentada, i escrita molt amenament, tot s'ha de dir, és obra d'un antic oficial de l'exèrcit franquista ... Velay!