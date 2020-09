El Govern central veu a Ciutadans com un aliat per als Pressupostos després de reunir-se amb Arrimadas

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, creu que, després de la reunió entre el president Pedro Sánchez i la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas García, hi ha "possibilitats" de trobar "punts de trobada" amb el partit taronja perquè en el futur, si prosperen les negociacions, donin suport als pressupostos generals de l'Estat de 2021.









La portaveu de Govern ha agraït la "voluntat sincera" de Ciutadans per negociar i ha subratllat que, malgrat les diferències en alguns assumptes i la posició crítica del partit taronja, hi hagi una actitud "constructiva" i ambdues parts comparteixin un diagnòstic comú sobre la situació de país després de la pandèmia.





Segons la seva opinió, "hi ha un diagnòstic comú que és un moment excepcional que requereix una resposta excepcional", de manera que l'objectiu és buscar aquests punts de trobada, més que aprofundir en les diferències. Els dos partits, ha dit, estan d'acord en la necessitat de digitalització, de combatre el canvi climàtic, d'apostar per la cohesió social i territorial i impulsar el creixement econòmic i ajudar els autònoms.





En canvi, un dels punts de discrepància entre el Govern i Ciutadans és la política fiscal, i en aquest sentit la ministra ha insistit en la seva idea de modular les propostes per adaptar-les a la situació de país i trobar "una proposta equilibrada en matèria fiscal ".





Després que el vicepresident segon de Govern, Pablo Iglesias, hagi insistit que el projecte de Pressupostos inclourà una "revisió de la fiscalitat" en sentit "progressista", Montero ha confiat a poder trobar un equilibri que "acompanyi el creixement amb la situació de crisi "per generar competitivitat i ocupació.





Segons la seva opinió, aquestes "línies mestres" poden ser "compartides per tots". "Hem de veure cada figura", ha dit, afegint que, tal com va dir Sánchez, la reforma fiscal inclosa en el pacte de govern entre PSOE i Unides Podem, "haurà de ser traslladada a un moment més endavant de la legislatura". "Aquí hi ha la intel·ligència política, en ser capaç de compassar aquesta progressivitat fiscal amb la situació sobrevinguda (de la pandèmia)", ha defensat.





Montero ha insistit en l'obstinació de Govern d'intentar uns Pressupostos amb la base més àmplia possible. A les paraules de Arrimadas, que ha justificat la seva voluntat negociadora en què els comptes no les condicionin Bildu i ERC, ha replicat que en el moment actual "ningú sobra" i són benvingudes les aportacions de tots "sabent que estan donant suport a Espanya".





Pel que fa al desig d'Iglesias que la negociació comenci pels grups que van donar suport a Govern en la investidura -el que deixaria a Ciutadans pel final-, ha assenyalat que la "dinàmica" l'anirà marcant la pròpia negociació i la Comissió de Pressupostos.





DIFERÈNCIES SOBRE LES CA





Tal com ha fet Arrimadas, Montero ha reconegut diferències amb Ciutadans en alguns assumptes, com el paper que han de tenir les comunitats autònomes a l'inici de curs escolar --ciutadans ha demanat "una estratègia nacional i no 17" - o la renovació de l' Consell General de Poder Judicial (CGPJ), en què la formació 'taronja' no vol participar i vol una reforma legal per "despolititzar-". Pel que fa a la petició de Ciutadans que es prorroguin els ERTEs, ha insistit que està en mans del diàleg social.





Per això, ha agraït a Ciutadans la seva actitud "constructiva i responsable" i que anteposi "l'interès dels ciutadans" en un moment "inèdit" a Espanya. Montero ha coincidit amb Arrimadas en que fa un any cap de les dues, igual que cap espanyol, haurien pogut preveure aquesta situació.





La ministra ha confiat que sigui possible començar 2021 amb els pressupostos aprovats, uns pressupostos que permetin canalitzar les ajudes europees - "Espanya no pot desaprofitar aquesta oportunitat", ha dit-- i que permetin posar en pràctica la lliçó de la pandèmia de que cal tenir serveis públics de qualitat.