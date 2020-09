El verí de les abelles pot ajudar a combatre el càncer de mama

Un equip d'investigadors de la Investigació Mèdica Harry Perkins i la Universitat d'Austràlia Occidental, liderats per la doctora Ciara Duffy, ha descobert que el verí de les abelles és capaç de destruir les cèl·lules agressives de càncer de mama.









Usant el verí de 312 abelles mel·líferes i borinots a Perth, Austràlia Occidental, Irlanda i Anglaterra, els experts han provat l'efecte del verí en els subtipus clínics de càncer de mama, incloent càncer de mama triple negatiu, que té poques opcions de tractament.

Els resultats, publicats a la revista 'NPJ Precision Oncology', han posat de manifest que el verí d'abella va destruir ràpidament el càncer de mama triple negatiu i les cèl·lules de càncer de mama enriquides amb HER2.





"Vam provar el verí d'abella en cèl·lules mamàries normals i cèl·lules dels subtipus clínics de càncer de mama: càncer de mama amb receptor hormonal positiu, enriquit en HER2 i triple negatiu. A més, vam provar un pèptid molt petit amb càrrega positiva en el verí de abella anomenat Melitina, que podíem reproduir sintèticament, i vam descobrir que el producte sintètic reflectia la majoria dels efectes anticancerígens de el verí d'abella ", ha explicat la doctora.





D'aquesta manera, prossegueix, es va descobrir que tant el verí d'abella com la Melitina van reduir de manera significativa, selectiva i ràpida la viabilitat de el càncer de mama triple negatiu i les cèl·lules de càncer de mama enriquides amb HER2. "El verí era extremadament potent", ha asseverat.





Una concentració específica de verí d'abella pot induir el cent per cent de la mort de les cèl·lules canceroses, mentre que té efectes mínims sobre les cèl·lules normals. De fet, els investigadors van descobrir que la Melitina pot destruir completament les membranes de les cèl·lules canceroses "en 60 minuts".





De la mateixa manera, van observar que la Melitina al verí d'abelles també va tenir un altre efecte notable. Concretament, en 20 minuts, la Melitina va poder reduir substancialment els missatges químics de les cèl·lules canceroses que són essencials per al creixement i la divisió cel·lular de les cèl·lules canceroses.





"Observem com el verí d'abella i la Melitina afecten les vies de senyalització de el càncer, els missatges químics que són fonamentals per al creixement i la reproducció de les cèl·lules canceroses, i vam descobrir que molt ràpidament aquestes vies de senyalització es van tancar. De fet , la Melitina va modular la senyalització en les cèl·lules de càncer de mama al suprimir l'activació del receptor que comunament es sobreexpressa en el càncer de mama triple negatiu, el receptor del factor de creixement epidèrmic, i va suprimir l'activació d'HER2 que es sobreexpressa en la mama enriquida amb HER2 càncer ", ha emfatitzat la doctora.





Finalment, l'equip va descobrir que la Melitina es pot utilitzar amb molècules petites o quimioteràpies, com docetaxel, per tractar tipus de càncer de mama molt agressius. "La combinació de Melitina i docetaxel va ser extremadament eficaç per reduir el creixement tumoral en ratolins", han conclòs.