Catalunya ajudarà amb 300 euros a famílies vulnerables amb fills en quarantena

La Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat ha anunciat aquest dijous una ajuda de fins a 300 euros per a famílies en situació de vulnerabilitat o de precarietat econòmica que hagin de complir mesures de quarantena i no puguin accedir al mecanisme que articuli el Govern espanyol .









En roda de premsa al costat dels consellers Josep Bargalló i Alba Vergés, Chakir el Homrani ha explicat que aquesta línia tindrà una dotació inicial de 10 milions d'euros, que s'ampliarà en cas necessari, i permetrà arribar a unes 33.000 famílies catalanes per cobrir necessitats bàsiques.





El Homrani ha insistit a reclamar a Govern central "una solució" per als pares amb fills en quarantena, i la Generalitat enviarà a l'Estat una proposta de modificació del reial decret llei de mesures urgents en l'àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública , recordant que ja s'ha modificat en fins a tres ocasions amb anterioritat.





Els tres consellers enviaran una carta conjunta als ministeris de Treball i Economia Social, Inclusió Seguretat Social i Migracions, Educació i Sanitat amb la seva proposta, que també traslladaran als diputats de Parlament i als agents socials i econòmics.





El conseller ha dit que proposen que per a les famílies amb nens confinats per ser contacte s'arbitre el mateix mecanisme de la baixa laboral que per a les d'escolars que han resultat positius, i ha demanat a l'Estat que assumeixi la seva responsabilitat i si no vol "traspassi els recursos i competències "a la Generalitat.





El Homrani ha sostingut que la baixa ha de ser l'eina perquè és una prestació que ja està cobrint aïllaments i quarantenes de persones no positives de Covid-19 però han d'estar aïllats, i ha urgit a l'Estat una solució immediata perquè és una situació que pot afectar 3,5 milions de treballadors un cop es produeixi el retorn a les aules.





La consellera de Salut, Alba Vergés, ha retret que "no pot ser que a 10 dies de l'inici de curs hi hagi aquesta incertesa", i ha recordat que el Govern porta insistint des de fa setmanes en la necessitat d'un mecanisme per a aquesta situació.





Vergés ha dit que Salut va establir un circuit per tramitar les baixes per contacte per evitar sobrecarregar l'Atenció Primària i, en aquesta línia, també es tramitarien aquestes baixes d'incapacitat temporal que s'han proposat.





EL PLA 'EM CUIDA' "NO ÉS SOLUCIÓ"





Tant Vergés com El Homrani han assegurat que el pla 'Em té cura' del Govern espanyol "no és la solució" ja que comporta la pèrdua d'ingressos proporcionals a la reducció de jornada, que repercuteix especialment en la dona, i s'oblida de les famílies monoparentals.





"La pandèmia no pot ser una excusa més en l'augment de la bretxa i la desigualtat", ha subratllat la consellera.