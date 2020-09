Les cachimbas i l'exposició passiva al seu fum són igual de nocives que el tabac convencional, segons un estudi

Un estudi realitzat per la Unitat del Control del Tabac de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) -Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), amb seu a Barcelona, ha confirmat que el consum de les pipes d'aigua, conegudes popularment com 'cachimbas 'o' shishas ', i l'exposició passiva al seu fum són tan nocives com el tabac convencional.









Publicat a la revista 'Environmental Research', el treball ha comptat també amb la participació d'investigadores de la Universitat d'Alcalá i de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, en el marc de el Consorci d'Investigació Biomèdica en Xarxa (CIBER) de l'Institut de salut Carlos III.





A Espanya, tot i la prohibició de fumar a l'interior dels locals de restauració, l'ús de pipes d'aigua s'està popularitzant donada la creença que són productes innocus, sense tabac, per les seves aromes afruitats i sabor dolç. Si bé es poden consumir amb productes derivats d'herbes diverses, sense tabac, la major part de preparats si tenen, com demostra aquest estudi on 19 dels 20 locals analitzats tenien nicotina en l'ambient i en concentracions elevades.





La nicotina és un marcador específic i únic de la combustió del tabac, en aquest cas a les pipes d'aigua. Els elevats nivells de partícules fines provenen de la mateixa tabac i els carbonets incandescents que contenen les pipes.





Així doncs, els resultats indiquen que, tot i estar prohibit el consum de productes del tabac a l'interior dels bars, cafeteries o restaurants, l'estudi detecta nivells elevats de nicotina i de partícules fines "molt per sobre" dels nivells mesurats en punts control a la via pública.





"Aquestes dades demostren que cal regular amb més detall l'ús de les pipes d'aigua, amb o sense tabac, donada la gran concentració de partícules fines que produeixen i que són un risc per a la salut", ha dit la primera signant de l'estudi i investigadora de l'ICO-IDIBELL, Ariadna Feliu.





Per la seva banda, la coautora de l'article i investigadora ICO-IDIBELL, Marcela Fu, ha recordat que les pipes d'aigua són una "porta d'entrada" a l'addicció a la nicotina entre els joves i adolescents que porta a el consum d'altres formes de tabac.





Finalment, el director d'Epidemiologia i Prevenció de l'ICO i responsable de l'estudi, Esteve Fernández, ha avisat que l'ús compartit de les pipes d'aigua entre diverses persones i el fum exhalat augmenten el risc d'infecció per coronavirus.