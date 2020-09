CCOO exigeix garanties per a la plantilla de CaixaBank i Bankia

CCOO ha transmès a les adreces de CaixaBank i Bankia seva exigència de garanties per a la plantilla si es produeix una fusió entre les dues entitats, després que hagin confirmat que estan en converses per analitzar una potencial operació.









En un comunicat emès aquest divendres, el sindicat ha reclamat un acord laboral, en el qual liderarà les negociacions com a sindicat majoritari a CaixaBank, Bankia i el sector financer, l'objectiu clar sigui garantir l'ocupació. La suma d'ambdues plantilles supera les 44.000 persones.





CCOO també exigeix sortides voluntàries si es plantegen excedents, la preservació i millora de les condicions salarials i laborals i un projecte d'empresa amb viabilitat futura.





"Donada la situació de mercat, tipus d'interès i avanç de la digitalització, és una operació que té lògica empresarial. CCOO exigeix que també la tingui en el laboral", ha assenyalat.





Quant a la conjuntura generada pel Covid-19, el sindicat ha valorat que aquest moviment s'anticipa i prepara per als impactes que puguin amenaçar els balanços davant la destrucció de teixit productiu i es tracta, a més, d'una "operació d'abast en termes estratègics de país ".





"L'entitat resultant tindria assegurada no només la seva viabilitat futura, sinó que seria una important palanca per a la canalització de projectes d'inversió en un moment de reconstrucció econòmica" ha manifestat el sindicat, que considera que la millor garantia per al bon fi de les inversions que l'Estat va realitzar a Bankia és la permanència com a accionista en la nova entitat.





CCOO ha assegurat que treballarà en la defensa de tota la plantilla. "Perquè el futur l'entitat resultant funcioni, s'han de fer les coses bé des de l'inici", ha advertit.