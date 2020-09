Un estudi aporta noves evidències que el consum de carn vermella augmenta el risc de malaltia cardíaca

Un estudi dut a terme per investigadors de la Universitat d'Austràlia de sud, al costat d'experts de la Universitat Nacional de Gyeongsang (Corea del Sud), ha aportat noves evidències que el consum de carn vermella augmenta el risc de malalties cardíaques, ictus i , fins i tot, de patir complicacions de la diabetis.









"Quan la carn vermella es socarrima a altes temperatures, com quan es rosteix a la graella o es fregeix, es creen uns anomenats productes finals de glicació avançada (AGE) que quan es consumeixen poden acumular-se al cos i interferir amb les funcions cel·lulars normals ", han explicat els experts, el treball ha estat publicat a la revista 'Nutrients'.





En el treball s'ha provat l'impacte que té sobre la salut 2 dietes: una rica en carns vermelles i grans processats, i una altra rica en productes lactis, nous, llegums i carns blanques cuinades al vapor, guisats i estofats.





D'aquesta manera, els investigadors van comprovar que la dieta rica en carns vermelles va augmentar significativament els nivells d'AGE en sang, el que suggereix que pot contribuir a la progressió de la malaltia cardiovascular.





"Si bé encara hi ha preguntes sobre com els AGE dietètics estan relacionats amb les malalties cròniques, aquesta investigació mostra que menjar carn vermella alterarà els nivells d'AGE", han explicat els experts, per aconsellar a la població reduir el consum de carn vermella.