La jutge ordena destruir els 6.000 quilos de carn intervinguda a Magrudis per listeriosi

La jutge del Jutjat d'Instrucció número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, que investiga la causa pel brot de listeriosi produït aquest estiu, ha ordenat la destrucció de la carn intervinguda des del passat mes d'agost a Magrudis.





Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA) en un comunicat, s'estima que podria arribar a la xifra d'uns 6.000 quilograms, destrucció que haurà de portar a terme l'Ajuntament de Sevilla.









A més, la jutge ha decidit tenir per personada en el procediment com a acusació particular a la Junta d'Andalusia després de la presentació per part de l'Administració autonòmica d'una querella contra l'empresa Magrudis.





D'altra banda, les defenses del gerent i l'administrador únic de Magrudis, José Antonio Marín Ponce i Sandro Marín Rodríguez, han recorregut la interlocutòria d'ingrés a la presó provisional, comunicada i sense fiança dictat per la magistrada dijous passat, ja que, entre altres motius, consideren que no hi ha risc de fuga ni de destrucció de proves.





Ara, el Jutjat ha de traslladar a la Fiscalia i a les parts personades perquè es pronunciïn sobre els recursos presentats, que són de reforma i subsidiaris d'apel·lació davant l'Audiència Provincial, després del que ha de resoldre els mateixos.





Cal recordar que el passat dijous, la instructora va prendre declaració a tres de les persones detingudes en relació amb aquests fets i va ordenar a petició de la Fiscalia i de l'acusació que exerceix Facua l'ingrés a la presó provisional, comunicada i sense fiança de dues d'elles, en concret José Antonio Marín i el seu fill Sandro, mentre que al tercer dels detinguts que va passar a disposició judicial, Mario Marín Rodríguez, fill i germà dels anteriors, el va deixar en llibertat provisional amb l'obligació de comparèixer al jutjat els dies 11 i 25 de cada mes.





La magistrada considera que els dos detinguts que romanen a la presó, segons es desprèn de les actuacions fins al moment, haurien comès un presumpte delicte contra la salut pública en concurs ideal amb tres delictes d'homicidi per imprudència, dos delictes de lesions al fetus amb resultat d'avortament i lesions per imprudència greu.