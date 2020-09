La comissió del Pacte de Toledo es reuneix per estudiar el futur del sistema de pensions

La Comissió de seguiment i avaluació dels acords del Pacte de Toledo es reuneix amb els sindicats CCOO i UGT i amb les patronals CEOE i Cepime, i té previst celebrar dimecres la compareixença del ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá.









Les reunions amb els agents socials i la compareixença del ministre formen part de la ronda de contactes que la Comissió ha programat per a les dues primeres setmanes de setembre, després de la sol·licitud de Vox de celebrar una vintena de compareixences per a demanar opinió sobre el futur de sistema públic de pensions.





No obstant això, els grups van decidir limitar aquestes a reunions a porta tancada de Taula i Portaveus amb el Banc d'Espanya, la AIReF i els agents socials, i tancar aquesta ronda de contactes amb la compareixença, ja en Comissió, del ministre responsable de la Seguretat social.





Tot això per tancar una fase que fins al mes de juliol va portar als grups a repassar juntament amb el director general de l'Ordenació de la Seguretat Social, Borja Suárez, l'esborrany de les recomanacions del preacord abans de la dissolució anticipada de les Corts Generals en l'última legislatura efectiva.





FIXAR POSICIONS

A partir d'aquí, els grups s'enfronten a la tasca d'entrar en detall de les recomanacions de l'esborrany i fins i tot fixar ja posicionaments doncs, tal com comenten fonts de la Comissió, el PSOE ja ha plantejat a l'inici de les reunions d'aquest mes 'mullar-se' per no demorar la renovació del Pacte i no parar el ritme de reunions durant aquest mes.





Un empenta que, d'altra banda, altres formacions com PP i Vox refreden, havent sol·licitat un resum executiu de les recomanacions, davant la complexa redacció d'algunes d'elles per aconseguir consensos; el grau d'execució de les recomanacions anteriors, i també un major detall de les partides que s'han de traspassar de la Seguretat Social als Pressupostos Generals de l'Estat.





SANEJAR EL SISTEMA

Aquest traspàs, un dels principals avenços de l'anterior Comissió per descarregar el dèficit del sistema públic de pensions i compensar despeses que històricament venia assumint, de forma impròpia fins i tot, estava previst que es fes de manera gradual i en un termini fins a 2025.





Aquesta via de sanejament va ser un dels punts abordats en les reunions amb el Banc d'Espanya i la AIReF, tot i que des de la Comissió aclareixen que aquestes institucions no van buscar orientar posicionaments polítics.





Segons aquestes fonts, els organismes van plantejar diferents escenaris i van alertar de la necessitat d'adoptar mesures addicionals, sense oblidar tampoc el dèficit estructural de l'Estat, que a més es veuria aprofundit per aquest augment de les despeses, qüestió en la qual va incidir en la seva trobada amb els diputats el governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos.





Per la seva banda, segons fonts de la Comissió, la nova presidenta de l'AIReF, Cristina Herrero, va donar suport l'informe del seu predecessor -i avui ministre titular de la Seguretat Social- que advocava per aquest traspàs per reordenar despeses i ajustar l'estructura de la seguretat Social a el pagament de les pensions.