"Here comes your man (Aquí veu el teu home)": una denúncia de l'assetjament escolar en clau de tragicomèdia (Teatre Gaudí)

"La venjança és un plat que es menja fred" diu un vell refrany. I aquesta seria molt possiblement la conclusió "Here comes your man (Aquí veu el teu home)", la tragicomèdia que Jordi Cadellans, sota la seva direcció, compartida amb Raül Tortosa, presenta al Teatre Gaudí des de fa unes setmanes i l'estrena de la qual ens assabentem amb algun retard i de casualitat. Una veritable llàstima perquè, com el lector advertirà a continuació, és una proposta molt interessant i això per diverses raons.









La primera, sens dubte, per haver decidit estrenar aquesta obra en plena canícula i durant l'estiu més atípic i incòmode de l'últim mig segle: amb la pandèmia en perillosa emergència i sense saber exactament què és el que passarà, el que atenua la pulsió per participar en tot tipus d'actes públics i no diguem ja en espectacles. Doncs bé, malgrat aquesta desafortunada situació, autor, actors i empresa van decidir estrenar a l'agost i, al menys pel que vam poder comprovar el dia en què vam veure la funció, amb molt bona acollida de públic ja que la sala estava mig plena, que és com dir ara que al màxim, tenint en compte la limitació d'aforament establerta per les autoritats.





La segona raó és pel tema, avui de rabiosa actualitat: el bullying escolar, i dir, el setge que suporten els adolescents els companys els consideren diferents per una raó tan banal com la de que no els agrada jugar a futbol i prefereixen altres entreteniments , una cosa que es considerava -es continua considerant? - a més sospitós d'heterodòxia sexual. Recorden aquell nefast rodolí que deia "El nen que té Assumpció ni fuma, ni beu, ni juga a la pilota. Assumpció, Assumpció, aquest nen serà ... mariner", com si l'afició pel futbol fos una mena de segell de varonilitat?, cosa que la realitat desmenteix categòricament. Cadellans evoca la trobada en una reunió d'exalumnes de dos homes que van ser companys de col·legi, un dels quals va ser assetjat per la raó esmentada i l'altre, còmplice del principal assetjador, un tal Gonza, que no apareix en escena. El que a principi sembla una coincidència, resulta no ser tal perquè, en tot cas, el antany feble és, un cop adult, famós i respectat per la seva condició de personatge televisiu i els assetjadors del passat, homes fracassats en els quals el primer es presa es venjança que inclou també el seu corresponent connotació sexual. Tots aquests ingredients permeten Cadellans ridiculitzar l'assetjament escolar per qualsevol causa, denunciar el rebuig de suportar aquells adolescents amb una sexualitat presumptament diferent i, en fi, sufocar els abusos contra els menors en els centres escolars, durant tants anys ocultats deliberadament.





Adjectivem a el principi l'obra com "tragicomèdia" i, en efecte, creiem que és correcte fer-ho així. Perquè el fons de la trama argumental i intensament dramàtica, però l'autor opta per desenvolupar-la en un to més temperat que inclou moments divertits que conviden, si no al riure, sí al menys al somriure.





La tercera i última raó és perquè la interpretació de Sergi Cervera i Marc Ribera i el moviment escènic s'acomoden amb encert a un ritme força trepidant que sap jugar amb habilitat amb els escassos elements escenogràfics disponibles: dos llits, uns precaris mobles i una llunyana dutxa , tot això en el centre de l'espai escènic de la sala al voltant de la qual s'acomoden els espectadors.





Alguna cosa més? Doncs sí: el cartell anunciador, un veritable troballa per la provocatiu, divertit i suggerent.