Marta Pascal creu que JxCat està vivint un "procés d'autodestrucció"

La secretària general del Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), Marta Pascal, ha sostingut aquest dilluns que JxCat està vivint un "procés d'autodestrucció", en el marc de les baixes que s'han produït les últimes setmanes de membres del PDeCAT a favor de l' partit liderat per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.













En una entrevista de Ser Catalunya, Pascal ha avisat Puigdemont que "ningú està per sobre de país ni de les institucions" i el culpa de tenir una visió de la política molt personalista.





"Com prens una opció que és senzillament el personalisme en política, això genera una inèrcia que, o tens adhesions i fidelitats i per tant la gent no dóna la seva opinió, o llavors això no s'accepta. I això és molt problemàtic", ha dit .





Pascal ha reivindicat que, al seu parer, cap partit pot estar sotmès a un lideratge absolut, i ha desitjat que ara Puigdemont "no en feu JxCat el que ha fet amb el PDeCAT".





"Quan un mateix es nega el que és i d'on ve, té un problema perquè no saps on ets ni què defenses. Desitjo que el que li ha passat al PDeCat no li passi ara a JxCat", ha afegit.