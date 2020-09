La fiscal general donarà instruccions als fiscals per afrontar l'ocupació d'habitatge

La fiscal general de l'Estat, Dolores Delgado, ha anunciat que en els pròxims dies dictarà una instrucció que abordi el tractament per part dels fiscals de el tema de les "ocupacions de domicili", a què s'ha referit com a "fenomen delictiu".

L'anunci l'ha realitzat durant el seu discurs oficial davant el Rei i la cúpula judicial amb motiu de l'Obertura de l'Any Judicial, ocasió en la qual es presenten les dades de la Memòria anual de la Fiscalia General d'Estat.





"La Fiscalia és una mostra documentada de la realitat en material criminal, i també és el reflex de la sensibilitat de la societat a través de la percepció que es tradueix en les propostes legislatives que s'hi formulen", ha explicat Delgado, per afegir que en altres ocasions no és necessari acudir a aquestes propostes, "ja que els diferents fenòmens delictius que preocupen a la població ja gaudeixen d'una resposta suficient en l'ordenament jurídic".





No obstant, la fiscal general ha afegit que malgrat estar ja regulades, algunes situacions "sí que requereixen d'una acció específica d'acord amb les necessitats de la ciutadania", i és en aquest context on s'ha situat el dictat de la nova instrucció sobre okupació, el seu contingut no ha avançat.