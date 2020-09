El Regne Unit i la UE reprenen les negociacions després de l'ultimàtum de Johnson

El proper mes de desembre és la data límit per acabar la transició del Brexit i arribar a un acord comercial entre el Regne Unit i la Unió Europea. Aquest dimarts, ambdós actors reprenen les negociacions a Londres, tot i que de moment no hi ha gaires avenços.





El primer ministre del Regne Unit, va reclamar el dilluns a la Unió Europea més cooperació en les converses davant la perspectiva de no arribar a un acord el 15 d'octubre, i va assegurar que si no hi ha acord possible, "s'haurà d'acceptar i passar pàgina".









"Hi ha d'haver un acord amb els nostres amics europeus abans del Consell Europeu del 15 d'octubre si ha d'entrar en vigor abans de finals d'any", va explicar als mitjans.









Sortir de la Unió Europea sense un acord comercial, segons el parer de Johnson, també seria un "bon resultat", i va assegurar que el país tindrà un acord comercial amb la Unió Europea "com el d'Austràlia", la qual cosa implica que es basaria en el que fixa l'Organització Mundial del Comerç (OMC).





Amb aquest missatge, Boris Johson segueix la seva línia de fa uns mesos i es mostra molt tranquil en cas de que la ruptura amb la UE sigui sense acord.





"Vull ser absolutament clar perquè, com hem dit des del començament, això seria un bon resultat per al Regne Unit", va sostenir Johnson en el comunicat. "Com a govern ens preparem per estar a punt a les nostres fronteres i als nostres ports", va explicar, després de deixar clar que els britànics controlaran la seva legislació i les seves aigües.





El negociador en cap britànic, David Frost, va assegurar el passat diumenge que el Regne Unit no té res a témer davant un escenari sense acord. "No crec que estiguem espantats, en absolut", va dir Frost en una entrevista del diari 'The Mail on Sunday'. "Ens comprometrem amb el que és fonamental, que és controlar les nostres pròpies lleis". El negociador va sentenciar que el Regne Unit marxarà al desembre "passi el que passi".





A més, el ministre d'exteriors, Dominic Raab, va dir que aquesta setmana serà "una crida d'atenció per a la UE" i que "el millor moment de la UE per arribar a un acord es ara".





Sense acord sobre Irlanda del Nord

Si la Unió Europea i el Regne Unit no arriben a un acord per fixar el marc de relacions futures, s'endinsaran en un escenari de Brexit sense acord, amb una ruptura econòmica abrupta i qüestions de fronteres com els aranzels.





En cas de no arribar a un consens, la relació passaria a ser d'acord de mínims, segons els estàndards de l'Organització Mundial del Comerç.





Després de les declaracions de Johnson, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va dir per mitjà d'un tuit que Johnson es va comprometre a arribar a un acord legal, prerequisit per a qualsevol relació futura. "Confio que el govern britànic implementarà l'Acord de Retirada, una obligació sota el dret internacional i un requisit previ per a qualsevol associació futura", va dir.









Von der Leyen també va deixar clar que un dels punts importants de l'acord es el de la frontera entre Irlanda i Irlanda del Nord. "El Protocol sobre Irlanda / Irlanda de Nord és essencial per protegir la pau i l'estabilitat a l'illa i la integritat del mercat únic", assenyalava al tuit.





Un punt important de la negociació, ja que precisament Johnson, segons va informar 'The Financial Times', pretén presentar aquest dimecres a la Cambra dels Comuns una legislació amb què vol anul·lar els subsidis estatals i les aduanes amb Irlanda del Nord. La lley, coneguda com a Projecte de Lley del Mercat Intern, podria eliminar la obligació del Regne Unit de controlar les mercaderies que creuen des del Regne Unit cap a Irlanda del Nord.