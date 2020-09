Sanitat notifica més de 26.500 casos de Covid-19 aquest cap de setmana, 2.440 en les últimes 24 hores

El Ministeri de Sanitat ha notificat 26.560 casos de Covid-19 aquest cap de setmana, dels quals 2.440 han estat diagnosticats en les últimes 24 hores, en comparació amb els 4.503 de divendres passat. D'aquesta manera, en total ja s'han diagnosticat de Covid-19-525.549 persones a Espanya.













Respecte a les morts, el nou informe publicat pel departament dirigeix Salvador Illa ha registrat 98 morts més que divendres i 237 en l'última setmana. En total ja són 29.516 les persones que han mort per Covid-19 a Espanya.





A més, en els darrers 7 dies s'han registrat 1.829 ingressos hospitalaris (137.288 des que el virus va arribar a Espanya) i 161 en Unitat de Cures Intensives (UCI), sent 12.566 les persones que han estat ingressades en aquestes unitats des que va començar la pandèmia .





Dels 2.440 nous casos, 250 s'han localitzat a Andalusia, 224 a Aragó, 55 a Astúries, cap a les Balears, 180 a Canàries, 60 a Cantàbria, 18 a Castella-la Manxa, 49 a Castella i Lleó, 87 a Catalunya, set a Ceuta, 18 a Comunitat Valenciana, 123 a Extremadura, 28 a Galícia, 670 a Madrid, 10 a Melilla, dos a Múrcia, 108 a Navarra, 475 al País Basc i 76 a La Rioja.





Respecte a les morts, el departament que dirigeix Salvador Illa ha registrat ja 1.537 morts a Andalusia (39 en l'última setmana); a Aragó 1.212 (20 en els últims set dies); a Astúries 337 (dos a l'última setmana); a Balears 245 (set en els últims set dies); a Canàries 185 (11 en una setmana); a Cantàbria 226 (una en els últims set dies); a Castella-la Manxa 3.051 (sis en l'última setmana); i a Castella i Lleó 2.863 (19 en els últims set dies).





A més, 5.769 persones han mort a Catalunya com a conseqüència del coronavirus (vuit en els últims set dies); a Ceuta s'han comptabilitzat cinc morts des del començament de la pandèmia; a la Comunitat Valenciana 1.485 (12 en els últims set dies); a Extremadura 533 (sis en una setmana); a Galícia 660 (18 en els últims set dies); a Madrid 8.748 (74 en els últims set dies); a Melilla 3 (una en els últims set dies); a Múrcia 160 (una en els últims set dies); a Navarra 540 (sis en els últims set dies); al País Basc 1.580; i a La Rioja 377 (sis en els últims set dies).





Actualment, hi ha 7.892 pacients ingressats per Covid-19 a tot Espanya i 1.034 en una UCI. Així mateix, actualment la taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa en el set per cent. En les últimes 24 hores s'han produït 824 ingressos per coronavirus i 399 altes.