La Fiscalia vincula Cospedal amb el robatori de documents a Bárcenas

La Fiscalia Anticorrupció vincula l'exsecretària general del PP Dolores de Cospedal i al seu marit, l'empresari Ignacio López del Ferro amb la 'operació Kitchen' -el operatiu parapolicial que es va crear per sostreure documents a l'extresorer del partit Luis Luis Bárcenas-- per la "documentació comprometedora" que aquest tindria sobre ella.









Així s'assenyala en l'informe de 56 pàgines que el Ministeri Públic ha presentat davant del jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castelló, que investiga la peça 'Kitchen' dins de l'macrosumari per activitats irregulars de l'comissari jubilat a la presó José Manuel Villarejo.





La seva vinculació al cas deriva, segons els fiscals, de l'interès personal que Cospedal tindria en l'operació per dues raons: directa com afectada per documentació suposadament comprometedora per a ella mateixa i indirecta com a secretària general del partit.





El seu marit, López del Ferro, apareix en la investigació com la persona que posa en contacte a Andrés Gómez Gros, responsable de la seguretat de la seva esposa, amb Villarejo, perquè aquest manipuli al xofer de Bárcenas.





Així es reflecteix en diverses converses que va mantenir Villarejo amb el seu soci Adrián de la Joia i el comissari Jose Luis Olivera, incorporada a l'ofici policial inicial.





D'elles es deriva, a més, que dins d'aquests "encàrrecs puntuals" que li hauria fet el PP a Villarejo estaria, identificat pel propi comissari, la "suposada destrucció d'ordinadors del Partit Popular", en al·lusió als dispositius de Bárcenas danyats que van donar lloc a una causa judicial.