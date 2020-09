UGT avisa d'una rebaixa del 20% en les prestacions que reben els treballadors afectats per un ERTO

El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, ha alertat sobre una possible disminució del 20% de les prestacions per desocupació en treballadors que es trobin en situació de ERTO per més de 180 dies, passant d'una percepció del 70% a una de el 50% .









"Si no vam acordar res, vol dir que els treballadors que estan en ERTO en aquests moments i que van a passar de 180 dies veurien minvades la quantia al voltant d'un 20%, és a dir passar del 70% al 50%", ha indicat Álvarez en declaracions a RTVE.





El secretari general del sindicat ha explicat que la intenció de la seva organització és mantenir aquestes percepcions, que considera positives tant per als treballadors com per a l'economia en el seu empenta al consum, perquè a hores d'ara són "molt escasses".





A més, el secretari general considera que la figura dels ERTO no ha de cenyir-se a cap limitació sectorial en cas de força major, sobretot en els casos de sectors més afectats per la crisi com el turisme, i ha postil·lat que la pròrroga d'aquest mecanisme s'hauria d'estendre al mínim fins a desembre, ja que és la "millor solució" a hores d'ara per la conjuntura econòmica de país.





"Els ERTO són un bon instrument, són eficaços, s'ha vist que es va reduint la quantitat de persones que hi ha als ERTO en la mateixa mesura que es va reduint la intensitat de la pandèmia i crec que cal mantenir-los perquè és la millor solució ara mateix ", ha manifestat.





Respecte a les negociacions sobre la regulació del teletreball, s'ha mostrat contrari a que s'augmenti del 20% al 30%, com proposen els empresaris, el percentatge de la jornada laboral setmanals perquè s'apliqui aquesta figura.