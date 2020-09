La falta d'ajudes pot provocar que 200.000 autònoms es donin de baixa en el mes de setembre

Les associacions representants dels treballadors autònoms han llançat una desesperada veu d'alerta davant el problema que tenen por que se'ls ve a sobre. La falta d'ajudes al sector per part de les administracions vaig poder provocar que més de 200.000 treballadors autònoms hagin de donar-se de baixa després de mesos suportant una enorme disminució d'ingressos per causa de la crisi.













Per evitar arriba a aquesta desastrosa situació, les associacions de treballadors autònoms han demanat a les administracions que posin de nou en marxa el cessament extraordinari d'activitat amb les mateixes mesures que es van aprovar quan es va haver de declarar l'estat d'alarma el passat mes de març .





El president de l'associació UPTA, Eduardo Abad, ha exigit, en declaracions a El Economista, que es reimplantació aquest mecanisme com a taula de salvació per als autònoms. "Sent semblant a el cessament d'activitat ordinari, té altres connotacions i maneja altres factors als quals hi ha en aquests moments, que és el que explica que a l'agost menys de 150.000 persones s'hagin beneficiat dels ajuts de cessament d'activitat".





Aquestes associacions consideren que el rescat de milers d'autònoms suposaria una inversió d'uns 6.000 milions d'euros, quantitat assumible per les administracions si tenim en compte les ajudes que han d'arribar des de la Unió Europea. El fons SURE permetrà a Espanya rebre 21.000 milions d'euros destinats a sufragar les ajudes dels ERTO.





Des de les associacions de treballadors autònoms consideren que destinar part d'aquests ajuts a garantir la continuïtat de desenes de milers d'autònoms no és desgavellat. "Si una part d'aquestes ajudes van per als ERTE i per blindar les ajudes per la pèrdua d'ocupació per compte aliè, no tindria molt sentit que no es blindés l'ocupació per compte propi", assenyala Abad.





CRÍTIQUES

També des ATA es critica l'actitud de Govern cap als autònoms i l'aplicació d'una normativa que deixa fora els més febles. La normativa impedeix que els autònoms amb menys de dotze mesos d'activitat, és a dir aquells que es van donar d'alta l'1 de juliol de 2019 i que, per tant, estaven començant els seus negocis, s'acullin als ajuts, de manera que molts d'ells han hagut de tancar el seu negoci sense si més no tenir l'opció de recuperar la inversió realitzada.





Si a ells vam sumar a tots aquells autònoms que estaven acollits a sistema de tarifa plana, que tampoc tenen dret als ajuts, en ATA consideren que el nombre d'autònoms que no han tornat a obrir el seu negoci després el confinament ronda els 280.000, encara que des aquesta associació consideren que els que estan a la vora de el tancament dels seus negocis és del voltant d'un milió.





Una altra de les mesures que des del sector es demana que es posin en marxa és la de l'exoneració de les cotitzacions en aquells sectors més afectats per la crisi sanitària, com per exemple el sector de l'oci o el de la restauració. També demanen que per poder acollir-se a aquestes mitjanes sigui suficient amb una reducció dels ingressos del 40% respecte als mesos anteriors a l'inici de la pandèmia.