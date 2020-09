Calviño sosté que Espanya tindrà una recuperació econòmica en forma de "V asimètrica"

La vicepresidenta econòmica de Govern, Nadia Calviño, ha insistit que la sortida d'Espanya de la crisi econòmica derivada del coronavirus serà en "V asimètrica" amb un creixement més del 10% de l'economia entre juliol i setembre.









"Si continuem controlant l'expansió de virus, tenim confiança en que la sortida serà en forma de V asimètrica, amb gran creixement en 2021. Els nostres indicadors mostren un creixement de més del 10% en el tercer trimestre del l'any", ha assegurat en una intervenció en el Fòrum Econòmic de Brussel·les.





Sense les mesures d'emergència adoptades pel Govern, com els ERTE o les línies públiques de crèdit, Espanya hagués destruït tres milions d'ocupació i l'economia hauria caigut fins a un 25%, ha defensat Calviño.





Més enllà de les previsions econòmiques, la vicepresidenta ha assegurat que el focus ha d'estar en rellançar la creació d'ocupació i el creixement econòmic. Amb tot, considera que la segona onada de la pandèmia serà menys perjudicial en termes sanitaris i sobre el deute públic, tot i que el cop en alguns sectors es pot mantenir en el temps.





Sobre el programa d'ajudes europees per restaurar l'economia, Calviño ha explicat que Espanya ja treballa en el seu pla nacional per aprofitar el que considera una oportunitat per accelerar reformes pendents.





En aquest sentit, la vicepresidenta ha esmentat la transformació de l'economia per avançar cap a una major digitalització, ser més verd i reduir la bretxa salarial de gènere com les grans fites per al Govern, de què ha dit que està alineat amb les recomanacions de Brussel·les .