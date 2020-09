Naturgy incrementa la seva presència a Austràlia

El Govern de ACT va anunciar ahir l'adjudicació a Global Power Generation (GPG), una aliança d'empreses de Naturgy Energy Group, SA (75%) i Kuwait Investment Authority (25%), d'un contracte per construir un parc eòlic de 107 MW situat a l'estat de Victòria, aproximadament a 150 km de Melbourne.









Addicionalment, i com a part dels compromisos associats a el projecte de parc eòlic, GPG s'ha compromès a instal·lar un sistema d'emmagatzematge d'energia en bateries de 20 MWh ubicat dins el Territori de la Capital Australiana, que permetrà donar suport a la xarxa de distribució d'ACT a la subestació de Queanbeyan, en col·laboració amb TransGrid, el proveïdor de serveis de la xarxa de transport de la regió.





El parc eòlic, denominat Berrybank-stage2, suposarà una inversió total de 215 milions de dòlars australians (equivalents a 131 milions d'euros aproximadament) i entrarà en funcionament en el segon semestre de 2022.





El contracte adjudicat és un Deed of Entitlement a 10 anys amb tarifa regulada, per una energia equivalent a 100 MW de capacitat. Donades les característiques del contracte adjudicat i les condicions de mercat australià, un dels països més atractius per invertir en renovables, el projecte compleix plenament amb els criteris d'inversió i rendibilitat exigits per Naturgy per a la creació de valor.





Aposta per Austràlia

El parc eòlic Berrybank Stage-2 serà la quarta inversió de Naturgy a Austràlia, a través d'GPG. Amb aquest projecte, Naturgy assolirà una capacitat renovable d'aproximadament 600 MW a la regió, comptant el parc eòlic Crookwell 2 (96 MW), actualment en operació; Berrybank Stage-1 (180 MW), que estarà operatiu pròximament; i Ryan Corner (218 MW) adjudicat recentment per Snowy Hydro.





Naturgy està ultimant els permisos de diversos projectes renovables a Austràlia, que podrien suposar el desenvolupament de més de 400 MW de capacitat addicional, augmentant en més d'un 150% la seva capacitat instal·lada actual al país i convertint-se en un dels dos productors independents de energia eòlica més importants de país. La companyia té una cartera de projectes de més de 600 MW al país i aspira a convertir-se en un dels principals operadors renovables d'Austràlia en els pròxims tres anys, arribant a una capacitat total de més de 1,3 GW.





Sobre Global Power Generation (GPG)

Global Power Generation (GPG) és la filial de Naturgy Energy Group dedicada a la generació d'energia internacional, que pertany en un 25% a Kuwait Investment Authority (KIA), el fons sobirà més antic del món. L'interès de KIA en GPG és gestionat per la plataforma directa d'infraestructura de KIA, Wren House Infrastructure Management. GPG gestiona una capacitat instal·lada total de 4.100 MW i dóna feina a unes 800 persones a tot el món.