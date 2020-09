Rufián creu que després de les revelacions del cas Kitchen es pot il·legalitzar el PP

El portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, considera que les revelacions de l'anomenat 'cas Kitchen' sobre les suposades maniobres del Ministeri de l'Interior del Govern de Mariano Rajoy per fer-se amb proves de l'extresorer Luis Bárcenas "donen per il·legalitzar" al PP.









ERC, Junts per Cat, PNB, Bildu, Més País-Equo, Compromís, BNG i CUP ja han iniciat converses per demanar al Congrés una comissió d'investigació sobre aquest assumpte. I a partir d'aquí, parlaran amb els partits que donen suport a el Govern, el PSOE i Unides Podem, amb idea que la petició sigui el més transversal possible i pugui tirar endavant.





Segons Rufián, les informacions sobre aquest cas i els missatges de el que va ser secretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez, expliquen per si sols la necessitat d'aquesta comissió d'investigació, però apunta fins i tot la possibilitat de la il·legalització del PP.





"La guerra bruta al PP o la utilització de mecanismes de l'Estat no només fora sino dins, dona fins i tot per il·legalitzar el partit", ha dit en roda de premsa al Congrés.





COM 'EL PADRÍ'

Per al polític independentista, cal veure 'El Padrí' per entendre el que ha passat al PP: "Si es feien això entre ells, què no hauran fet envers altres, fora l'independentisme i el republicanisme català o qualsevol dissidència política" , ha afegit.





Rufià admet que la direcció del PP de llavors ja no existeix, però ha remarcat que Pau Casado "porta al partit des que era un xaval, ja era un quadre quan aquests fets estaven passant, i com actual president hauria de donar explicacions".