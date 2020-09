Espanya, líder mundial en trasplantament d'òrgans durant 28 anys consecutius

Si hi ha alguna cosa en el que Espanya és una potència mundial és en el trasplantament d'òrgans. Les dades no menteixen. Durant l'any 2019 es van realitzar al nostre país un total de 5.500 trasplantaments de tota mena. Aquesta xifra torna a situar al nostre país en el número u del rànquing mundial de trasplantaments, encara que això no és una raresa. Espanya fa 28 anys consecutius sent líder mundial en trasplantaments, atenent la taxa de nombre de persones donants per milió (pmp). La proporció en el cas d'Espanya és de 49,6, segons el Registre Mundial de Trasplantaments recollit pel Fons de Nacions Unides.









A tot el país hi ha un total de 2.302 donants registrats oficialment, tot i que a aquests cal unir les donacions d'òrgans que es produeixen després de la mort d'una persona.





La majoria dels trasplantaments van ser renals, dels quals es van fer 3.423. A aquests cal sumar els 1.227 hepàtics, els 300 cardíacs, els 419 pulmonars, els 76 de pàncrees i els 4 intestinals.





Les dades estadístiques també són molt favorables a Espanya. Del total dels trasplantaments que es fan arreu del món, a Espanya es duen a terme el 6%, mentre que la població espanyola és de tot just el 0,6% del total. I si la referència és Europa, al país es fan el 20% del total, quan els espanyols representen el 9,1% de la població europea.





DONANTS MORTS

La xifra de trasplantaments a Espanya tan sols es veu relegada a la segona posició si es fa referència als donants vius. En aquest cas, els Estats Units lidera el rànquing amb una taxa de 123,4 donants per milió de persones, que a Espanya es redueix a 117,4.









No obstant això, en tant a la donació d'òrgans de persones mortes, Espanya recupera el primer lloc amb una taxa de 107,9 de trasplantaments per milió de persones, que en el cas dels EUA es redueix fins als m100,9 per milió. Cal tenir en compte que no totes les persones mortes estan en condicions de donar òrgans. A Espanya, tan sol entre en 1% i el 2% de les persones mortes estan en condicions de donar òrgans.





TRANSPARÈNCIA I CURES

Les principals raons que argumenten els experts per explicar l'èxit espanyol en el cas de les donacions cal buscar-la en dos termes: transparència i cures.





En primer lloc, la transparència del sistema de salut públic i universal, que ofereix confiança i garanties als donants i als familiars, en el cas de les persones mortes. El principal handicap que es troben els professionals en aquest últim cas és el de la cultura al cos pels enterraments, que fa que moltes persones siguin reticents a donar òrgans dels seus éssers estimats.





En segon lloc, la cura i l'atenció que s'ofereix als familiars a l'hora de demanar la donació d'òrgans d'una persona morta. Lluny de campanyes publicitàries, els experts asseguren que a poc a poc s'ha aconseguit imposar un entorn de solidaritat i acceptació de la donació gràcies al convenciment de la perspectiva de millorar la vida d'una altra persona gràcies a un trasplantament.









A més, la millora en les tècniques quirúrgiques ha obert el ventall de possibilitats i la coordinació i l'excel·lent comunicació entre els diversos centres hospitalaris permet que els trasplantaments es facin de manera eficaç i reeixida en milers d'ocasions. Aquestes millores han permès, a més, un augment considerable en la donació d'òrgans a persones d'edat avançada, en què Espanya també compta amb una gran avantatja respecte als països del seu entorn.





XIFRES TOTALS

A Europa, la xifra total de donants registrats és d'11.492 persones, amb una taxa de 22,5 donants morts per milió de persones. Això va propiciar un total de 34.285 trasplantaments, amb una taxa de 67,2 per milió de persones.





Pel que fa a la resta de món, la xifra total de trasplantaments el 2019 va ser de 146.840, segons les dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). D'ells, 95.479 van ser de ronyó, 34.074 de fetge, 8.311 de cor, 6.475 de pulmó, 2.338 de pàncrees i 163 d'intestí.