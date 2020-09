Bèlgica posa en quarantena els viatgers procedents d'Espanya: Com afecta als eurodiputats?

Dimecres de la setmana passada les autoritats de Bèlgica van fixar l'obligació de guardar quarantena i sotmetre a PCR per a tots els viatgers que provinguin d'Espanya, amb l'única excepció de l'illa de Tenerife.









En aquest context, CatalunyaPress ha consultat a fonts de Parlament Europeu com va a afectar aquesta norma a tots els eurodiputats que viuen a cavall entre Brussel·les i Espanya.





Segons expliquen des del Parlament Europeu, "els diputats van ser informats de les mesures adoptades per les autoritats belgues (aquestes són: ús obligatori de màscares a la regió de Brussel·les capital, obligació d'omplir el formulari de localització de passatgers, la llista de països- risc i les proves i quarantenes corresponents segons país de procedència ".





No obstant això, expliquen que "hi ha una sèrie de categories exemptes pel caràcter essencial del seu treball o per raons convincents: com els diplomàtics, treballadors o estudiants transfronterers, periodistes en l'exercici de la seva feina".





I segons confirmen des de Brussel·les a CatalunyaPress, els eurodiputats també estan exclosos d'aquesta quarantena: "Els diputats per a tasques essencials relacionades amb l'exercici de les seves funcions també han estat exclosos de les restriccions temporals de viatge i de la quarantena".





A Bèlgica hi ha preocupació per la situació epidemiològica d'Espanya i s'han anat succeint els missatges de les autoritats desanimant els viatges. Un viròleg i membre de la cèl·lula que elabora els codis de colors va avisar fa dues setmanes que la situació a Espanya era "veritablement delicada" i va mostrar gran preocupació per l'evolució de la pandèmia.





Cal tenir en compte que Espanya és la segona destinació turística per als belgues que viatgen a l'estranger. L'any passat es van registrar 1,6 milions de viatges de al menys quatre dies a Espanya.