Ciutadans proposa davant el Congrés recuperar la prestació per cessament d'activitat d'autònoms

El Grup Parlamentari de Ciutadans va presentar aquest dimarts una Proposició no de Llei a la taula de Congrés dels Diputats per instar el Govern a recuperar la prestació extraordinària per procés d'activitat dels treballadors autònoms, així com l'extensió de les mesures de protecció i conciliació dels treballadors afectats per circumstàncies relacionades amb la Covid-19 i les seves famílies.













La sol·licitud es va fer prèvia reunió entre la presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas García, la portaveu de Treball de el grup parlamentari de Ciutadans, Maria Muñoz i el president de l'Associació de Treballadors Autònoms (ATA), Lorenzo Amor.





Ciutadans ha explicat que donats els successius rebrots de Covid-19 que s'han produït a Espanya i que "auguren una segona onada de la pandèmia", s'ha d'adoptar noves mesures restrictives sobre la mobilitat i fins i tot la suspensió d'activitats, com ha estat el cas de les vinculades a l'oci nocturn.





"Davant d'aquesta situació, les conseqüències són idèntiques a les de l'Estat d'Alarma, les mesures actualment vigents adreçades als treballadors autònoms, concebudes per a un escenari de transició cap a la recuperació progressiva de la normalitat, resulten clarament insuficients", indica la proposta.





La proposició, que recull set punts, advoca per prorrogar el règim excepcional d'accés a la prestació contributiva per cessament d'activitat per a treballadors autònoms que hagin estat beneficiaris de la prestació extraordinària per cessament d'activitat.





El tercer punt recull que es faciliti l'accés a la prestació contributiva per cessament d'activitat en els supòsits anteriors, permetent el seu reconeixement tot i que el treballador autònom no reuneixi el període mínim de carència i establint la reposició de la prestació a la seva finalització de cara a futurs drets, de manera anàloga a les mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació per a treballadors afectats per ERTOs.





El text també sol·licita l'establiment dels permisos necessaris per als treballadors autònoms que hagin de conciliar per tenir cura dels seus fills o familiars dependents a càrrec que hagin de romandre al domicili per possible contagi o per quarantena preventiva.





També es demana la garantia de cobertura de el 100% de la quota dels treballadors autònoms des del primer dia que siguin declarats en situació d'incapacitat temporal, en aquelles situacions considerades com assimilades a accident de treball per contagi, quarantena preventiva o aïllament de terme municipal de el domicili o de centre de treball.





Les últimes propostes estan relacionades amb l'ampliació de l'abast de la prestació extraordinària per cessament d'activitat per a treballadors de temporada i l'extensió de totes les prestacions i ajuts de contingut econòmic adreçades a treballadors autònoms aprovades durant la gestió de l'emergència sanitària de Covid-19 .