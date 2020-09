Robles, a Iglesias: "El president no és un igual entre nosaltres, no li podem exigir comptes"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha contestat aquest dimecres al vicepresident segon de Govern, Pablo Iglesias, que els membres de Consell de Ministres no poden exigir al cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, que rendeixi "comptes" d'assumptes que són de la seva competència.













"Tots hem d'entendre que el president no és un igual entre nosaltres", ha defensat Robles en una entrevista a Telecinco, després que Iglesias revelés aquest dimarts una discussió amb Sánchez a compte de la sortida del Rei emèrit d'Espanya.





En concret, el vicepresident va revelar que el cap de l'Executiu es "va disculpar" amb ell per no haver-li informat de les intencions de Joan Carles I de marxar fora d'Espanya. "Hi ha alguna cosa evident: no està obligat a donar compte més que quan ell vol als ministres i als vicepresidents de competències exclusives seves", li ha contestat Roures.





En aquesta línia, la titular de Defensa ha recordat que la Llei de Govern estipula que és el president de Govern el que coordina l'acció de l'executiu. "La llei diu que el president és el president per sobre del vicepresident", ha insistit.





En les seves declaracions d'aquest dimarts, el mateix Iglesias també va mostrar el seu malestar pel fet que la seva formació desconegués la possible fusió entre Bankia i Caixabank. "Però per una qüestió de lleialtat, si em molesta l'hi dic en privat. I el mateix per a la resta de ministres", va afegir.





En aquest context, el vicepresident va deixar clar que "per la seva part" no existeix cap tipus d'ocultació cap al president. "Ja li dic que no. No tinc el defecte de no ser transparent", va assegurar Iglesias, que s'ha mostrat esperançat que aquesta confiança sigui recíproca per part de sector socialista.