El 40% d'escoles de Barcelona demanen espais a l'aire lliure per a la 'tornada a l'escola'

El Consorci d'Educació de Barcelona ha rebut 129 peticions de centres educatius per utilitzar espais a l'aire lliure i 32 per utilitzar equipaments municipals, una xifra que representa el 40% de la ciutat.









En roda de premsa aquest dimecres, el vicepresident de el Consorci, Joan Subirats, ha explicat que les peticions són "bàsicament" per a activitats no lectives com el temps de pati, i ha subratllat que la majoria ha fet la seva petició a la fi del mes de agost.





L'Ajuntament de Barcelona va posar a disposició inicialment més de 200 espais en equipaments i a l'aire lliure com a espais addicionals a les escoles, i ha confirmat a 50 d'aquests 161 centres educatius els acords de cessió d'espais.





Per exemple, l'Escola Drassanes podrà fer ús de la plaça de la Mercè; l'Escola Congrés-Indians de la plaça Assemblea de Catalunya, al Parc de la Pegaso i Els Jardins d'Elx, i l'Institut Montserrat, l'Espai Jove Casa Sagnier i els Jardins d'Enric Sagnier.





El Consorci d'Educació ha treballat per garantir l'adaptació dels recintes escolars als requeriments sanitaris, ha portat a terme la inspecció tècnica de 349 centres i ha recollit el mobiliari obsolet de 50 que ho han requerit: un total de 62 centres públics i concertats han demanat suport a la gestió dels accessos, atès que les entrades i sortides han de ser escalonades.





El president de el Consorci d'Educació de Barcelona, Josep Gonzàlez-Cambray, ha insistit que les escoles han d'obrir "sí o sí", i ha afegit que hi haurà casos positius de coronavirus, però que s'aplicaran tots els protocols i l'escola serà el lloc més segur fora de la casa.





MASCARETA

Cambray ha assenyalat que durant aquest dimecres s'acabarà de decidir si els nens d'entre 6 i 12 anys hauran de portar mascareta dins del seu grup estable, una mesura que la Generalitat ha establert en funció de la situació epidemiològica del territori, però ha afegit que en Catalunya "en moltes escoles hauran de portar mascareta als 6 anys".





També ha assenyalat que les reunions amb familiars o de l'equip docent hauran de ser telemàtiques i que "excepcionalment" podran ser presencials, amb un màxim de deu persones i totes les mesures de seguretat i higiene.





El Consorci d'Educació de Barcelona, el Consorci Sanitari de Barcelona i l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) han creat l'Oficina EduCovid Barcelona, on s'estableix la coordinació entre els centres educatius i la xarxa de salut de la ciutat.





Cada centre tindrà dues persones de referència, ha explicat la gerent de el Consorci, Mercè Massa: un referent de salut pública i un altre d'atenció primària, així com el suport per part de l'Oficina Tècnica, àrees bàsiques de salut i de l'ASPB per a la gestió d'eventuals brots.





Subirats ha afirmat que el Consorci ha reforçat el servei de neteja en els centres educatius i els equipaments amb usos escolars per garantir la desinfecció dels diferents espais on es desenvolupin activitats educatives i dels materials escolars durant la jornada lectiva.