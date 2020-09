Donald Trump, candidat al Nobel de la Pau 2021

Donald Trump ha estat proposat una altra vegada com a candidat per rebre el premi Nobel de la Pau. De nou, el president nord-americà és el candidat de l'parlamentari de el Partit de Progrés noruec Christian Tybring-Gjedde, qui, en aquesta ocasió, l'ha triat pel seu paper com a intermediari en l'acord de pau entre Israel i els Emirats Àrabs Units.









El parlamentari noruec creu que Trump és un exemple per haver resolt diversos conflictes internacionals, i ha assegurat que "ha intentat crear més pau entre les nacions que la majoria dels nominats a el Nobel de la Pau".





"Sens dubte, Trump ha trencat amb una tendència de 39 anys de presidents americans que o comencen una guerra o porten als Estats Units a un conflicte internacional armat. L'últim president a evitar això va ser el llorejat amb el Premi Nobel de la Pau, Jimmy Carter ", ha escrit Tybring-Gjedde en la seva carta de nominació.





Sobre l'acord entre Israel i Emirats Àrabs Units pel qual ha estat nominat, Tybring-Gjedde ha afirmat que "pot ser un punt d'inflexió que convertirà Orient Mitjà en una regió de cooperació i prosperitat".





Aquesta és la segona vegada que Donald Trump és candidat al Nobel de la Pau. En 2018, el mateix parlamentari noruec i un dels seus companys el van nominar després de la cimera dels Estats Units i Corea del Nord. En aquesta ocasió, el Nobel de la Pau va ser per al metge congolès Denis Mukwege i per la iraquiana Nadia Murad.