Sánchez participa demà a Còrsega en una cimera de països de sud de la UE en plena tensió amb Turquia

El president de Govern, Pedro Sánchez, viatjarà aquest dijous a Ajaccio, la capital de l'illa francesa de Còrsega, per a la setena cimera de països de sud de la UE, en plenes tensions a la Mediterrània Oriental per les prospeccions de gas que ha iniciat Turquia en aigües que Grècia considera de la seva sobirania.









Segons fonts de l'Elisi citades per la premsa francesa, Macron vol que la cita "permeti avançar en el consens sobre la relació de la UE amb Turquia en vigílies del Consell Europeu dels dies 24 i 25", en la qual els governs europeus decidiran com procedir amb Turquia.





Tota la UE ha donat el seu suport als seus socis Grècia i Xipre davant les ambicions turques, però França ha anat més enllà i ha secundant la seva aposta una posició ferma amb Ankara, igual que Itàlia. A finals d'agost, els quatre països van realitzar maniobres aeronavals conjuntes a la Mediterrània.





En canvi, altres països, entre ells Espanya, s'han alineat amb Alemanya, la UE i l'OTAN --de la qual Turquia també és membre-- en la seva recerca d'una mediació. Malta, per la seva banda, ha signat aquest estiu un acord de cooperació econòmica amb Turquia i amb Líbia.





Líbia, on s'ha signat un alto el foc entre les parts --i on acaba de viatjar la ministra espanyola per recolzar-lo--, és un altre dels temes de l'agenda de la reunió.





Segons fonts del Govern espanyol, a Ajaccio s'adoptarà una declaració que probablement reflectirà, entre altres qüestions, un suport a la sobirania de Grècia i Xipre i als esforços de mediació de l'alt representant per aconseguir un diàleg amb Turquia abans que el Consell Europeu de l' setembre 25 avaluï totes les opcions. També saludarà l'alto el foc a Líbia i la plena solidaritat i compromís amb el Líban després de l'explosió de l'agost passat que va causar la mort a més de 200 persones.





Abans del Cim, Macron tindrà una reunió bilateral amb el primer ministre grec, Kyriakos Mitsotakis. Segons la premsa grega, un dels assumptes sobre la taula serà la compra de 'caces' francesos Rafale dins dels plans grecs de compres militars.





Al costat del tens escenari de fons, els líders europeus tindran sobre la taula altres assumptes clau de l'agenda europea: el pla de recuperació post-Covid, el canvi climàtic, el Brexit i la reforma de la política europea de migracions que ha de presentar aviat la Comissió Europea.





MÍNIM COMÚ DENOMINADOR SOBRE IMMIGRACIÓ





De fet, el Govern espanyol espera que la cita permeti esbossar un mínim comú denominador dels països mediterranis davant la negociació el Pacte de Migració i Asil, tenint en compte que la majoria tenen interessos similars.





Aquest fòrum de coordinació dels països de sud reuneix els caps d'Estat o Govern de França, Itàlia, Espanya, Portugal, Grècia, Malta, Xipre. Es reuneix des 2016, a iniciativa de l'aleshores primer ministre grec, Alexis Tsipras, en el marc d'una UE en què hi ha geometries variables en funció d'interessos i prioritats, i la seva última edició va ser el juny de 2019 a Malta.





Ara, en un context molt diferent i marcat per la pandèmia de Covid-19, els líders de sud faran una crida a la ràpida posada en marxa de Fons Europeu de Recuperació post Covid i els seus instruments.





La cimera es produeix, a més, en un moment en què el Govern espanyol vol donar un nou impuls a la relació de la UE amb el seu "veïnatge sud" i dotar-la de més contingut. Sánchez farà una presentació sobre aquest punt i apostarà construir una Mediterrània com "espai obert i dialogant, amb un fort projecte de cooperació i integració entre les dues ribes, han assenyalat les fonts espanyoles.





El projecte, coincideix, a més, amb el 25 aniversari del Procés de Barcelona, antecessora de l'actual Unió per la Mediterrània (UpM). El Govern vol celebrar aquest aniversari, el 27 de novembre, amb una reunió, si és possible de forma presencial al Palau de Pedralbes de Barcelona, que acull la seu de l'organització.





En Ajaccio, els líders mantindran una reunió de treball, faran una breu intervenció conjunta davant la premsa i després celebraran un sopar. Les delegacions seran reduïdes, per poder mantenir en tot moment les mesures de seguretat que exigeix la pandèmia.